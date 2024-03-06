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Шмигаль розкрив план повернення громадян в Україну з-за кордону

6 березня 2024 08:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Шмигаль розкрив план повернення громадян в Україну з-за кордону
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Кабмін
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що для повернення українців з-за кордону не будуть застосовувати адміністративні заходи. Громадян планують заохочувати стимулами та кращими можливостями.

Про це повідомила пресслужба Камбіну.

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"Йдеться не про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Більше безпеки, більше умов для життя, більше можливостей самореалізації", — сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, на це працюють програми всередині країни, такі як: єВідновлення, єОселя, гранти та доступні кредити для старту власного бізнесу.

Також в Україні продовжується швидке відновлення — з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили 9,3 млрд гривень для ремонту житлових будинків, шкіл, лікарень та об’єктів критичної інфраструктури.

Раніше науковиця в галузі соціальної економіки Елла Лібанова заявила, що поки триває гаряча фаза війни в Україні складно говорити про повернення українських біженців додому. Вона вважає, що навряд чи хтось візьме на себе відповідальність й наражатиме людей на небезпеку.

Також ми писали, що уряд Польщі планує змінити правила для українських біженців у вигляді скорочення пільг. 

Крім того, уряд Нідерландів виступив за скасування частини пільг для українських біженців. Депутати країни вважають, що українці з доходами мають платити за житло.

Денис Шмигаль
Польща
США
Німеччина
українці
біженці
війна в Україні

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