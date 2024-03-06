Шмыгаль раскрыл план возвращения граждан в Украину из-за границы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для возвращения украинцев из-за границы не будут применяться административные меры. Граждан планируют поощрять стимулами и лучшими возможностями.

Об этом сообщила пресс-служба Камбина.

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Возвращение украинцев из-за границы

"Речь идет не об административных мерах, а исключительно о стимулах. Больше безопасности, больше условий для жизни, больше возможностей самореализации", — сказал Шмыгаль.

По словам премьера, на это работают программы внутри страны, такие как: єВідновлення, єОселя, гранты и доступные кредиты для старта собственного бизнеса.

Также в Украине продолжается скорейшее восстановление — из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии было выделено 9,3 млрд гривен для ремонта жилых домов, школ, больниц и объектов критической инфраструктуры.

Ранее ученый в области социальной экономики Элла Либанова заявила, что пока идет горячая фаза войны в Украине, сложно говорить о возвращении украинских беженцев домой. Она считает, что вряд ли кто-то возьмет на себя ответственность и подвергнет людей опасности.

Также мы писали, что правительство Польши планирует изменить правила для украинских беженцев посредством сокращения льгот.

Кроме того, правительство Нидерландов выступило за отмену части льгот для украинских беженцев. Депутаты страны считают, что украинцы с доходами должны платить за жилье.