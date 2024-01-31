Шмигаль обговорив з послами країн G7 фінансову підтримку для України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з послами країн Групи Семи. Під час зустрічі вони обговорили продовження безперервної фінансової допомоги для нашої держави.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

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"Це життєво необхідно для збереження макроекономічної ситуації. Зі свого боку наш Уряд впроваджує реформи, необхідні для посилення економічної стійкості", — наголосив Шмигаль.

Зустріч Дениса Шмигаля з послами країн Групи Семи. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Про що ще говорили під час зустрічі

Крім того, прем'єр-міністр висловив вдячність Японії за успішне головування в G7. За його словами, воно "сповнене важливих і своєчасних рішень на підтримку нашої держави".

Посли країн Групи семи на зустрічі з Денисом Шмигалем. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Також Шмигаль привітав Італію з початком головування.

"Розраховуємо на продовження плідного та конструктивного діалогу з країнами Групи семи", — додав посадовець.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль заявив, що США є одним із найбільших донорів України. За його словами, найголовнішим пріоритетом для нашої держави у співпраці з партнерами є підзвітність та прозорість.