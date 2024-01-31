Шмигаль обговорив з послами країн G7 фінансову підтримку для України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з послами країн Групи Семи. Під час зустрічі вони обговорили продовження безперервної фінансової допомоги для нашої держави.
Про це він повідомив у своєму Telegram.
"Це життєво необхідно для збереження макроекономічної ситуації. Зі свого боку наш Уряд впроваджує реформи, необхідні для посилення економічної стійкості", — наголосив Шмигаль.
Про що ще говорили під час зустрічі
Крім того, прем'єр-міністр висловив вдячність Японії за успішне головування в G7. За його словами, воно "сповнене важливих і своєчасних рішень на підтримку нашої держави".
Також Шмигаль привітав Італію з початком головування.
"Розраховуємо на продовження плідного та конструктивного діалогу з країнами Групи семи", — додав посадовець.
Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль заявив, що США є одним із найбільших донорів України. За його словами, найголовнішим пріоритетом для нашої держави у співпраці з партнерами є підзвітність та прозорість.
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