Шмыгаль обсудил с послами стран G7 финансовую поддержку для Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с послами стран Группы Семи. В ходе встречи они обсудили продолжение непрерывной финансовой помощи для нашего государства.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
"Это жизненно необходимо для сохранения макроэкономической ситуации. Со своей стороны, наше Правительство внедряет реформы, необходимые для усиления экономической устойчивости", — подчеркнул Шмыгаль.
О чем еще говорили во время встречи
Кроме того, премьер-министр выразил благодарность Японии за успешное председательство в G7. По его словам, оно "полно важных и своевременных решений в поддержку нашего государства".
Также Шмыгаль поздравил Италию с началом председательства.
"Рассчитываем на продолжение плодотворного и конструктивного диалога со странами Группы семи", — добавил чиновник.
Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что США являются одним из самых больших доноров Украины. По его словам, главным приоритетом для нашего государства в сотрудничестве с партнерами является подотчетность и прозрачность.
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