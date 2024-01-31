Шмыгаль обсудил с послами стран G7 финансовую поддержку для Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с послами стран Группы Семи. В ходе встречи они обсудили продолжение непрерывной финансовой помощи для нашего государства.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

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"Это жизненно необходимо для сохранения макроэкономической ситуации. Со своей стороны, наше Правительство внедряет реформы, необходимые для усиления экономической устойчивости", — подчеркнул Шмыгаль.

Встреча Дениса Шмыгаля с послами стран Группы Семи. Фото: t.me/Denys_Smyhal

О чем еще говорили во время встречи

Кроме того, премьер-министр выразил благодарность Японии за успешное председательство в G7. По его словам, оно "полно важных и своевременных решений в поддержку нашего государства".

Послы стран Группы семи на встрече с Денисом Шмыгалем. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Также Шмыгаль поздравил Италию с началом председательства.

"Рассчитываем на продолжение плодотворного и конструктивного диалога со странами Группы семи", — добавил чиновник.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что США являются одним из самых больших доноров Украины. По его словам, главным приоритетом для нашего государства в сотрудничестве с партнерами является подотчетность и прозрачность.