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Школярі з України створили пристрій для ЗСУ та отримали нагороду

18 червня 2024 16:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські школярі на міжнародному ІТ-конкурсі — що вони представили
Українські школяри, які створили пристрій для ЗСУ. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Учні з України побували на фіналі міжнародного ІТ-конкурсу. Їм вдалося зібрати безпрецедентну кількість нагород. До того ж, двоє школярів створили пристрій для українських військових. 

Про це повідомляє ТСН.

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Винаходи українських школярів

Олександр і Макар з Чернігова закінчують 11 клас. Хлопці здобули найвищу нагороду на міжнародному ІТ конкурсі. Вони створили детектор дронів.

"Завдяки ШІ він виявляє дрони у повітрі. На даний момент він розрахований на виявлення FPV-дронів", — кажуть школярі.

Цей компактний пристрій можна легко закріпити в бліндажі або просто на бронежилеті. Для демонстрації його роботи використовується власноруч зроблений FPV-дрон.

До детектора Олександр і Макар розробили програмне забезпечення. Пристрою можна задавати необхідний радіус і програмувати, які саме виявляти безпілотники.

Винахід школярів з України
Винахід школярів. Фото: скриншот

Також семикласниця Катерина отримала бронзу. Дівчина є ученицею Київської дитячої інженерної академії. На міжнародний конкурс вона возила мініробота сумо.

На конкурсі мініроботів відбуваються змагання, де роботи повинні виштовхнути противника за межі кола. Робот української учениці отримав визнання від компанії "Гугл".

"Всі зробили з металу. А у нас на 3D і це дуже круто. Мені подарував "Гугл" годинник. Але я вирішила що краще подарувати його Іллі, він більше заслужив", — каже Катерина.

Школярі Катерина та Ілля, які представляли Україну на конкурсі
Школярі Катерина та Ілля. Фото: скриншот

Ілля – учень цієї ж академії, який змагався у категорії "Комп'ютерне мистецтво". На конкурс він возив свою роботу про буденність. Хлопець здобув срібно. 

Журі міжнародного конкурсу відзначило, що роботи українських дітей ставлять акцент не на повсякденне життя, а на виживання.

Проблема під час перетину кордону

Конкурс проходив у Бухаресті. Водія автобуса, що перевозив групу українських винахідників, забрали працівники ТЦК під час перетину кордону. Організатори центру, які підготували цей трансфер, повідомили, що діти чекали чотири години на заміну водія. Однак вони все ж доїхали до місця призначення.

Нагадаємо, у Києві в одній з лабораторій Київського політехнічного інституту 17-річна випускниця Анастасія Мініцька разом із наставником винайшла унікальний матеріал. Він може виявитися корисним для Збройних сил України. 

Також до кінця наступного року всі школи України будуть підключені до додатка "Мрія". Наразі він перебуває на стадії бета-тестування, в якому беруть участь школярі та їхні батьки.

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