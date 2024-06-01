Українські випускники зможуть побачити свої освітні документи у Дії

Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE

Випускники України 2024 року матимуть змогу не тільки отримати традиційні паперові документи про освіту, але й завантажити цифрові версії в мобільному додатку "Дія". Після вступу до вищого навчального закладу, студентські квитки також будуть доступні в цифровому форматі через додаток.

Про це повідомила пресслужба сервісу державних послуг "Дія" у Telegram у п'ятницю, 31 травня.

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Освітні документи в Дії

Документи стануть доступними в додатку "Дія" відразу після їх реєстрації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

"От-от випускники отримають не лише паперові освітні документи, а й діджитальні – в Дії. Тож скоро не лише ваша мама зможе хизуватися вашим атестатом, а й ви у сторіз – скрінами Дії. А коли вступите до університету – ще й студентський у застосунку з'явиться", — йдеться у повідомлені сервісу.

У додатку "Дія" можна завантажити наступні освітні документи:

Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;

Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;

Свідоцтво про робітничу кваліфікацію;

Диплом кваліфікованого робітника;

Диплом фахового молодшого бакалавра;

Диплом молодшого спеціаліста;

Диплом молодшого бакалавра;

Диплом бакалавра;

Диплом спеціаліста;

Диплом магістра;

Диплом доктора філософії;

Диплом доктора мистецтва.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" знову запрацювали послуги для водіїв. Йдеться про обмін водійського посвідчення та переєстрацію авто. Вони були недоступні із 24 до 27 травня через технічні причини.

Раніше ми писали, що під час складання Національного мультимедійного тесту для вступу у навчальні заклади можуть статися різні ситуації, зокрема й такі, під час яких проходити тестування стає неможливим. У разі потреби майбутні здобувачі середньої або вищої освіти мають право подати апеляційні заяви до відповідних інстанцій.