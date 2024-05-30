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У Дії відновили послуги для водіїв — про що йдеться

30 травня 2024 17:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Дії відновили послуги з заміни водійського посвідчення та перереєстрування авто
Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У застосунку "Дія" знову запрацювали послуги для водіїв. Йдеться про обмін водійського посвідчення та переєстрацію авто. Вони були недоступні із 24 до 27 травня через технічні причини.

Про це розповів заступник начальник Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Володимир Баранець в ефірі телемарафону у четвер, 30 травня.

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Послуги для водіїв в "Дії"

За словами Баранця, вже понад 100 тисяч транспортних засобів було перереєстровано через "Дію".

Наразі користувачі можуть: 

  • замовити, оплатити й замінити водійське за декілька кліків, а далі прийти до сервісного центру МВС і забрати посвідчення чи оформити доставку;
  • купити та продати авто онлайн. 

Нагадаємо, у сервісних центрах МВС посилюється контроль над складанням майбутніми водіями іспитів на права. Паралельно створюється більше можливостей оскаржити рішення екзаменаторів.

Також в Україні запрацював Кабінет водія для юридичних осіб. Цей інструмент дозволить підприємцям оптимізувати робочий процес та зекономити час.

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