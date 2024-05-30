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В Дії возобновили услуги для водителей — о чем идет речь

30 мая 2024 17:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Дії возобновили услуги по замене водительского удостоверения и перерегистрации авто
Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В приложении "Дія" снова заработали услуги для водителей. Речь идет об обмене водительского удостоверения и перерегистрации авто. Они были недоступны с 24 по 27 мая по техническим причинам.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Владимир Баранец в эфире телемарафона в четверг, 30 мая.

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По словам Баранца, уже более 100 тысяч транспортных средств было перерегистрировано через "Дію".

Пользователи могут:

  • заказать, оплатить и заменить водительское за несколько кликов, а затем прийти в сервисный центр МВД и забрать удостоверение или оформить доставку;
  • купить и продать автомобиль онлайн.

Напомним, в сервисных центрах МВД усиливается контроль над сдачей будущими водителями экзаменов на права. Параллельно создается больше возможностей обжаловать решение экзаменаторов.

Также в Украине заработал Кабинет водителя для юридических лиц. Этот инструмент позволит предпринимателям оптимизировать рабочий процесс и сэкономить время.

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