Украинские выпускники смогут увидеть свои образовательные документы в Дие

Приложение "Дия". Фото: Новини.LIVE

Выпускники Украины в 2024 году смогут не только получить традиционные бумажные документы об образовании, но и загрузить цифровые версии в мобильном приложении "Дия". После поступления в высшее учебное заведение студенческие билеты также будут доступны в цифровом формате через приложение.

Об этом сообщила пресс-служба сервиса государственных услуг "Дия" в Telegram в пятницу, 31 мая.

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Образовательные документы в Дия

Документы станут доступны в приложении "Дия" сразу после их регистрации в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

"Вот-вот выпускники получат не только бумажные образовательные документы, но и диджитальные – в Дие. Так что скоро не только ваша мама сможет хвастаться вашим аттестатом, но и вы в сторис – скринами Дии. А когда поступите в университет – еще и студенческий в приложении появится", — говорится в сообщении сервиса.

В приложении "Дия" можно скачать следующие образовательные документы:

Аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании;

Аттестат/свидетельство о среднем образовании;

Свидетельство о рабочей квалификации;

Диплом квалифицированного рабочего;

Диплом профессионального младшего бакалавра;

Диплом младшего специалиста;

Диплом младшего бакалавра;

Диплом бакалавра;

Диплом специалиста;

Диплом магистра;

Диплом доктора философии;

Диплом доктора искусства.

Напомним, в приложении "Дия" снова заработали услуги для водителей. Речь идет об обмене водительского удостоверения и перерегистрации авто. Они были недоступны с 24 по 27 мая по техническим причинам.

Ранее мы писали, что при сдаче Национального мультимедийного теста для поступления в учебные заведения могут произойти различные ситуации, в том числе такие, во время которых проходить тестирование становится невозможным. В случае необходимости будущие соискатели среднего или высшего образования имеют право подать апелляционные заявления в соответствующие инстанции.