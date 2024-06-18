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Школьники из Украины создали устройство для ВСУ и получили награду

18 июня 2024 16:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские школьники на международном ІТ-конкурсе — что они представили
Украинские школьники, создавшие устройство для ВСУ. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Ученики из Украины побывали в финале международного IТ-конкурса. Им удалось собрать беспрецедентное количество наград. К тому же, двое школьников создали устройство для украинских военных.

Об этом сообщает ТСН.

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Изобретения украинских школьников

Александр и Макар из Чернигова заканчивают 11 класс. Парни получили высшую награду на международном IТ-конкурсе. Они создали детектор дронов.

"Благодаря ИИ он обнаруживает дроны в воздухе. На данный момент он рассчитан на обнаружение FPV-дронов", — говорят школьники.

Это компактное устройство можно легко закрепить в блиндаже или просто на бронежилете. Для демонстрации его работы используется собственноручно сделанный FPV-дрон.

К детектору Александр и Макар разработали программное обеспечение. Устройству можно задавать необходимый радиус и программировать, какие именно обнаруживать беспилотники.

Изобретение школьников из Украины
Изобретение школьников. Фото: скриншот

Также семиклассница Екатерина получила бронзу. Девочка является ученицей Киевской детской инженерной академии. На международный конкурс она возила мини-робота сумо.

На конкурсе мини-роботов проходят соревнования, где роботы должны вытолкнуть противника за пределы круга. Робот украинской ученицы получил признание от компании "Гугл".

"Все сделали из металла. А у нас на 3D и это очень круто. Мне подарил "Гугл" часы. Но я решила что лучше подарить их Илье, он больше заслужил", — говорит Екатерина.

Школьники Екатерина и Илья, представлявшие Украину на конкурсе
Школьники Екатерина и Илья. Фото: скриншот

Илья — ученик этой же академии, который соревновался в категории "Компьютерное искусство". На конкурс он возил свою работу о повседневности. Парень получил серебро. 

Жюри международного конкурса отметило, что работы украинских детей ставят акцент не на повседневную жизнь, а на выживание.

Проблема при пересечении границы

Конкурс проходил в Бухаресте. Водителя автобуса, перевозившего группу украинских изобретателей, забрали работники ТЦК во время пересечения границы. Организаторы центра, которые подготовили этот трансфер, сообщили, что дети ждали четыре часа на замену водителя. Однако они все же доехали до места назначения.

Напомним, в Киеве в одной из лабораторий Киевского политехнического института 17-летняя выпускница Анастасия Миницкая вместе с наставником изобрела уникальный материал. Он может оказаться полезным для Вооруженных Сил Украины.

Также до конца следующего года все школы Украины будут подключены к приложению "Мрія". Пока он находится на стадии бета-тестирования, в котором принимают участие школьники и их родители.

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