Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Школярі можуть залишитись без підручників після ракетної атаки по друкарні у Харкові arrow

Школярі можуть залишитись без підручників після ракетної атаки по друкарні у Харкові

28 травня 2024 10:44
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Після атак росіян на харківську друкарню школярам може не вистарчити книг
Рятувальники ліквідують пожежу у друкарні Харкова. Фото: ДСНС
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Після російської ракетної атаки на Харків 23 травня у місцевій друкарні згоріло понад 50 тисяч книжок. Тепер через таку втрату українським школярам може бракувати підручників. 

Про це президент "Фактор-Друк" Сергій Політучий розповів журналістам Голос Америки.

Читайте також:

Чому не вистачить книжок 

"Після знищення частини типографії "Фактор-Друк" у Харкові внаслідок удару російської ракети українські школи відчують брак підручників, а ринок книговидання може зменшитись на 40%, принаймні до відновлення постраждалої друкарні", — повідомив Політучий. 

Також він розповів, що майже всі типографії України розташовані в Харкові. Внаслідок російського ракетного удару було знищено не один десяток книг, які в тому числі призначені були для школярів.

"Зараз ситуація така, що я боюся, відсотків на 40, я так вважаю, сукупна потужність всіх поліграфічних підприємств України скоротилася. Тобто як будуть завтра наші видавці виходити з цієї ситуації, я не можу собі уявити, тим більше, що ми не можемо друкувати і виробляти ці книги у Польщі чи десь ще. Це можливо, але дуже-дуже дорого, і я не впевнений, що це можливо швидко", — зазначив Політучий. 

На його думку, це були цілеспрямовані атаки на поліграфію.

"Спочатку я думав, що це, як ви кажете, випадкове влучання, в силу криворукості чи недолугості тих, хто це робив. Але беручи до уваги, що окрім цього влучання, ми маємо ще чотири ракети, які не влучили у наш будинок, є воронки тощо, я все ж схиляюсь до думки, що це була цілеспрямована диверсія проти культури, проти виховання", — заявив Політучий.

Нагадаємо, 23 травня Росія завдала масованих ударів по Харкову. Дві ракети влучили в одну з найбільших типографій повного циклу в Європі — "Фактор-Друк", де друкувалися книги видавництва Vivat, а також більшості українських видавництв. Загинули п’ятеро працівників друкарні.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку росіян, а згодом сам відвідав знищену друкарню. 

освіта
Харків
книги
Україна
обстріли
бібліотеки
війна в Україні
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби