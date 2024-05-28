Після атак росіян на харківську друкарню школярам може не вистарчити книг

Рятувальники ліквідують пожежу у друкарні Харкова. Фото: ДСНС

Після російської ракетної атаки на Харків 23 травня у місцевій друкарні згоріло понад 50 тисяч книжок. Тепер через таку втрату українським школярам може бракувати підручників.

Про це президент "Фактор-Друк" Сергій Політучий розповів журналістам Голос Америки.

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"Після знищення частини типографії "Фактор-Друк" у Харкові внаслідок удару російської ракети українські школи відчують брак підручників, а ринок книговидання може зменшитись на 40%, принаймні до відновлення постраждалої друкарні", — повідомив Політучий.

Також він розповів, що майже всі типографії України розташовані в Харкові. Внаслідок російського ракетного удару було знищено не один десяток книг, які в тому числі призначені були для школярів.

"Зараз ситуація така, що я боюся, відсотків на 40, я так вважаю, сукупна потужність всіх поліграфічних підприємств України скоротилася. Тобто як будуть завтра наші видавці виходити з цієї ситуації, я не можу собі уявити, тим більше, що ми не можемо друкувати і виробляти ці книги у Польщі чи десь ще. Це можливо, але дуже-дуже дорого, і я не впевнений, що це можливо швидко", — зазначив Політучий.

На його думку, це були цілеспрямовані атаки на поліграфію.

"Спочатку я думав, що це, як ви кажете, випадкове влучання, в силу криворукості чи недолугості тих, хто це робив. Але беручи до уваги, що окрім цього влучання, ми маємо ще чотири ракети, які не влучили у наш будинок, є воронки тощо, я все ж схиляюсь до думки, що це була цілеспрямована диверсія проти культури, проти виховання", — заявив Політучий.

Нагадаємо, 23 травня Росія завдала масованих ударів по Харкову. Дві ракети влучили в одну з найбільших типографій повного циклу в Європі — "Фактор-Друк", де друкувалися книги видавництва Vivat, а також більшості українських видавництв. Загинули п’ятеро працівників друкарні.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку росіян, а згодом сам відвідав знищену друкарню.