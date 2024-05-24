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Зеленський прокоментував знищення росіянами однієї з найбільших друкарень Європи у Харкові

24 травня 2024 21:12
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський прокоментував знищення росіянами однієї з найбільших друкарень Європи у Харкові
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський відвідав Харків, де побачив наслідки обстрілу російськими ракетами одного з провідних видавничих комплексів України. Він висловив співчуття рідними загиблих та постраждалих.

Про це він заявив у вечірньому зверненні у п'ятницю, 24 травня.

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"Це просто жахливо: люди загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Багато було поранених. А ще – спалені ударом книжки, знищене обладнання. Лише через знищення однієї цієї типографії втрачено близько третини щорічного друку книжок у країні", — заявив президент.

Він підкреслив, що російські акти терору неухильно свідчать про їхнє прагнення до повного знищення українського життя та культури. 

Зеленський додав, що сьогодні Міністерство економіки та місцева влада Харкова отримали вказівки, які допоможуть відновити роботу друкарні. Він закликав всіх, хто має можливість, підтримати українських видавців та авторів. 

Нагадаємо, гендиректор Vivat закликала підтримати розбомблену росіянами типографію "Фактор-Друк".

Раніше ми розповідали, що російські окупанти зранку 23 травня обстріляли Харків. Під ударом ворога опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

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