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Зеленский прокомментировал уничтожение россиянами одной из крупнейших типографий Европы в Харькове

24 мая 2024 21:12
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Бригадир София
редактор
Зеленский прокомментировал уничтожение россиянами одной из крупнейших типографий Европы в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьков, где увидел последствия обстрелов российскими ракетами одного из ведущих издательских комплексов Украины. Он выразил соболезнования родным погибших и пострадавших.

Об этом он заявил в вечернем обращении в пятницу, 24 мая.

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"Это просто ужасно: люди погибли. Мои соболезнования родным и близким. Много было раненых. А еще – сожжены ударом книги, уничтожено оборудование. Только из-за уничтожения одной этой типографии потеряно около трети ежегодной печати книг в стране", — заявил президент.

Он подчеркнул, что российские акты террора неукоснительно свидетельствуют об их стремлении к полному уничтожению украинской жизни и культуры.

Зеленский добавил, что сегодня Министерство экономики и местные власти Харькова получили указания, которые помогут возобновить работу типографии. Он призвал всех, кто имеет возможность поддержать украинских издателей и авторов.

Напомним, гендиректор Vivat призвала поддержать разбомбленную россиянами типографию "Фактор-Друк".

Ранее мы рассказывали, что российские кафиры утром 23 мая обстреляли Харьков. Под ударом врага оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки погибли и ранены.

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