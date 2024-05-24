Гендиректор Vivat закликала підтримати розбомблену росіянами типографію "Фактор-Друк"

Рятувальники на місці влучання у "Фактор-Друк". Фото: VIKTOR KRUGLOV / Facebook

Генеральна директорка видавництва "Vivat" Юлія Орлова звернулася з закликом підтримати поліграфічний комплекс "Фактор-Друк" у зв'язку з шкодою, яку йому завдали нещодавні ракетні удари російських загарбників по Харкову. У цех підприємства влучила ракета занарбників, внаслідок чого семеро людей загинуло і 22 отримали поранення.

Про це йдеться у документі, який оприлюднила Юлія Орлова у п'ятницю, 24 травня.

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Допомогти "Фактор-Друк"

Орлова наголосила, "Фактор-Друк" є одним з найбільших поліграфічних комплексів повного циклу у Східній Європі. В ньому друкуються майже всі видавництва України. Це підприємство веде свою історію з 1996 року.

"Це одне з ключових підприємств для книговидавничого циклу. Зупинка в роботі такого підприємства може вплинути на всю сферу книговидання в Україні, адже тут друкувались і підручники, і дитяча література, і книжки про війну, мову, історію тощо", — наголосила Орлова.

Видавництво "Vivat" звертається до усієї української та міжнародної спільноти і закликає поширювати інформацію про цю трагедію в Україні й за кордоном.

"Про те, як ворог нищить українську книгу та культуру, намагається зупинити розвиток нашої нації. Зараз важлива підтримка усього світу", — говориться у повідомленні .

Також видавництво звертається, до усіх міжнародних медіа, дипломатичних служб, організацій та спільнот однодумців.

"Ми з вами є свідками нищення європейських цінностей та демонстрації низького рівня розвитку російського суспільства. Впевнені, що ця трагедія не залишить байдужим жодного жителя цивілізованого світу, адже ми усі вже бачили подібне: нищення книг веде до занепаду моралі у суспільстві", — закликали у видавництві.

Також Орлова пояснила, як саме можна підтримати видавництво:

припинити співпрацю з будь-якими російськими структурами;

підвищувати обізнаність про російські злочини проти України, особливо ті, які спрямовано проти нашої культурної спадщини;

продовжувати спрямовувати пожертви медичним благодійним організаціям, які підтримують постраждалих від конфлікту;

продовжувати надсилати пожертви українській армії.

Як допомогти

Компанія "Фактор" відкрила збір. Усі кошти буде спрямовано на підтримку постраждалих та на відновлення поліграфічного життя.

Реквізити для допомоги у гривні

Одержувач платежу: Найменування одержувача: ТОВ ФАКТОР-ДРУК

Код отримувача: 20030635

Назва банку: АТ КБ "ПриватБанк" Рахунок одержувача у форматі IBAN: UA693515330000026004052102874

Валюта: UAH

Призначення платежу: Безповоротна фінансова допомога згідно листа № 36 від 24.05.2024 без ПДВ

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