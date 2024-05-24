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Гендиректор Vivat закликала підтримати розбомблену росіянами типографію "Фактор-Друк"

24 травня 2024 19:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Гендиректор Vivat закликала підтримати розбомблену росіянами типографію "Фактор-Друк"
Рятувальники на місці влучання у "Фактор-Друк". Фото: VIKTOR KRUGLOV / Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Генеральна директорка видавництва "Vivat" Юлія Орлова звернулася з закликом підтримати поліграфічний комплекс "Фактор-Друк" у зв'язку з шкодою, яку йому завдали нещодавні ракетні удари російських загарбників по Харкову. У цех підприємства влучила ракета занарбників, внаслідок чого семеро людей загинуло і 22 отримали поранення.

Про це йдеться у документі, який оприлюднила Юлія Орлова у п'ятницю, 24 травня.

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Допомогти "Фактор-Друк"

Орлова наголосила, "Фактор-Друк" є одним з найбільших поліграфічних комплексів повного циклу у Східній Європі. В ньому друкуються майже всі видавництва України. Це підприємство веде свою історію з 1996 року.

"Це одне з ключових підприємств для книговидавничого циклу. Зупинка в роботі такого підприємства може вплинути на всю сферу книговидання в Україні, адже тут друкувались і підручники, і дитяча література, і книжки про війну, мову, історію тощо", — наголосила Орлова.

Видавництво "Vivat" звертається до усієї української та міжнародної спільноти і закликає поширювати інформацію про цю трагедію в Україні й за кордоном.

"Про те, як ворог нищить українську книгу та культуру, намагається зупинити розвиток нашої нації. Зараз важлива підтримка усього світу", — говориться у повідомленні .

Також видавництво звертається, до усіх міжнародних медіа, дипломатичних служб, організацій та спільнот однодумців.

"Ми з вами є свідками нищення європейських цінностей та демонстрації низького рівня розвитку російського суспільства. Впевнені, що ця трагедія не залишить байдужим жодного жителя цивілізованого світу, адже ми усі вже бачили подібне: нищення книг веде до занепаду моралі у суспільстві", — закликали у видавництві.

Також Орлова пояснила, як саме можна підтримати видавництво:

  • припинити співпрацю з будь-якими російськими структурами;
  • підвищувати обізнаність про російські злочини проти України, особливо ті, які спрямовано проти нашої культурної спадщини;
  • продовжувати спрямовувати пожертви медичним благодійним організаціям, які підтримують постраждалих від конфлікту;
  • продовжувати надсилати пожертви українській армії.

Як допомогти

Компанія "Фактор" відкрила збір. Усі кошти буде спрямовано на підтримку постраждалих та на відновлення поліграфічного життя.

Реквізити для допомоги у гривні

  • Одержувач платежу: Найменування одержувача: ТОВ ФАКТОР-ДРУК
  • Код отримувача: 20030635
  • Назва банку: АТ КБ "ПриватБанк" Рахунок одержувача у форматі IBAN: UA693515330000026004052102874
  • Валюта: UAH
  • Призначення платежу: Безповоротна фінансова допомога згідно листа № 36 від 24.05.2024 без ПДВ

Валютні рахунки

  • Реквізити компанії / Company details / Назва компанії / Company name: БО ФОНД ГРОМАДИ ХАРКОВА ТОЛОКА
  • Назва банку / Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT code банку / Bank SWIFT Code: PBANUA2X Адреса компанії / Company address: 61002, УКРАЇНА, ОБЛ. ХАРКІВСЬКА, М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, Б. 106А
  • Reference: factor druk
  • Євро IBAN Code: UA633515330000026004052234902
  • Долар IBAN Code: UA233515330000026008052136352

Company details / company Name: CHARITY COMMUNITY FOUNDATION OF KHARKIV "TOLOKA"

  • Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE Bank SWIFT Code: PBANUA2X Company address: 106a Sumska Street, Kharkiv, 61002, Ukraine, Kharkiv region, Kharkiv city
  • Reference: factor druk
  • EUR IBAN Code: UA633515330000026004052234902
  • USD IBAN Code: UA233515330000026008052136352

Раніше ми розповідали, що російські окупанти зранку 23 травня обстріляли Харків. Під ударом ворога опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав зранку 23 травня. Синєгубов закликав людей перебувати в укриттях.

війна
Харків
Україна
обстріли
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