Гендиректор Vivat призвала поддержать разбомбленную россиянами типографию "Фактор-Друк"

Спасатели на месте попадания в "Фактор-Печать". Фото: VIKTOR KRUGLOV / Facebook

Генеральный директор издательства "Vivat" Юлия Орлова обратилась с призывом поддержать полиграфический комплекс "Фактор-Друк" в связи с ущербом, который ему нанесли недавние ракетные удары российских захватчиков по Харькову. В цех предприятия попала ракета занарбников, в результате чего семь человек погибли и 22 получили ранения.

Об этом говорится в документе, обнародованном Юлией Орловой в пятницу, 24 мая.

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Помочь "Фактор-Друк"

Орлова подчеркнула, что "Фактор-Друк" является одним из крупнейших полиграфических комплексов полного цикла в Восточной Европе. В нем печатаются почти все издательства Украины. Это предприятие ведет свою историю с 1996 года.

"Это одно из ключевых предприятий для книгоиздательского цикла. Остановка в работе такого предприятия может повлиять на всю сферу книгоиздания в Украине, ведь здесь печатались и учебники, и детская литература, и книги о войне, языке, истории и т.д.", — подчеркнула Орлова.

Издательство "Vivat" обращается ко всему украинскому и международному сообществу и призывает распространять информацию об этой трагедии в Украине и за рубежом.

"О том, как враг уничтожает украинскую книгу и культуру, пытается остановить развитие нашей нации. Сейчас важна поддержка всего мира", — говорится в сообщении.

Также издательство обращается, ко всем международным медиа, дипломатическим службам, организациям и сообществам единомышленников.

"Мы с вами свидетели уничтожения европейских ценностей и демонстрации низкого уровня развития российского общества. Уверены, что эта трагедия не оставит равнодушным ни одного жителя цивилизованного мира, ведь мы все уже видели подобное: уничтожение книг ведет к упадку морали в обществе", — призвали в издательстве.

Также Орлова объяснила, как можно поддержать издательство:

прекратить сотрудничество с российскими структурами;

повышать осведомленность о российских преступлениях против Украины, особенно те, которые направлены против нашего культурного наследия;

продолжать направлять пожертвования медицинским благотворительным организациям, поддерживающим пострадавших от конфликта;

продолжать посылать пожертвования украинской армии.

Как помочь

Компания "Фактор" открыла сбор. Все средства будут направлены на поддержку пострадавших и восстановление полиграфической жизни.

Реквизиты для пособия в гривне

Получатель платежа : Наименование получателя: ООО ФАКТОР-ПЕЧАТЬ

Код получателя : 20030635

Название банка : АО КБ "ПриватБанк" Счет получателя в формате IBAN: UA693515330000026004052102874

Валюта .

Назначение платежа : Безвозвратная финансовая помощь согласно письму №36 от 24.05.2024 без НДС

Валютные счета

Реквизиты компании / Company details / Название компании / Company name: БУДЬ ФОНД ОБЩЕСТВА ХАРЬКОВОГО ТОЛОКА

Название банка / Название банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT code банка / Bank SWIFT Code: PBANUA2X Адрес компании / Company address: 61002, УКРАИНА, ОБЛ. ХАРЬКОВСКАЯ, М. ХАРЬКОВ, УЛ. СУМСКАЯ, Б. 106А

Reference : factor druk

Евро IBAN Code: UA633515330000026004052234902

Доллар IBAN Code: UA233515330000026008052136352

Company details / company Назва: CHARITY COMMUNITY FOUNDATION OF KHARKIV "TOLOKA"

Наименование банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D ХРУШЕВСКОГО СТР., КИИВ, 01001, UKRAINE Bank SWIFT Code: PBANUA2X Company address: 106a Sumska Street, Kharkiv, 61002, Украина, Kharkiv region, Kharkiv

Reference: factor druk

EUR IBAN Code: UA633515330000026004052234902

USD IBAN Code: UA233515330000026008052136352

Ранее мы рассказывали, что российские кафиры утром 23 мая обстреляли Харьков . Под ударом врага оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки погибли и ранены.

Напомним, взрыв в Харькове прогремел утром 23 мая. Синегубов призвал людей находиться в укрытиях.