После атак россиян на харьковскую типографию школьникам может не хватить книг

Спасатели ликвидируют пожар в типографии Харькова. Фото: ГСЧС

После российской ракетной атаки на Харьков 23 мая в местной типографии сгорело более 50 тысяч книг. Теперь из-за такой потери украинским школьникам может не хватить учебников.

Об этом президент "Фактор-Друк" Сергей Политучий рассказал журналистам Голос Америки.

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Почему не хватит книг

"После уничтожения части типографии "Фактор-Друк" в Харькове в результате удара российской ракеты, украинские школы ощутят нехватку учебников, а рынок книгоиздания может уменьшиться на 40%, по крайней мере, до восстановления пострадавшей типографии", — сообщил Политучий.

Также он рассказал, что почти все типографии Украины находятся в Харькове. В результате российского ракетного удара был уничтожен не один десяток книг, которые, в том числе, были предназначены для школьников.

"Сейчас ситуация такова, что я боюсь, процентов на 40, я так считаю, совокупная мощность всех полиграфических предприятий Украины сократилась. То есть как будут завтра наши издатели выходить из этой ситуации, я не могу себе представить, тем более что мы не можем печатать и производить эти книги в Польше или где-то еще. Это возможно, но очень дорого, и я не уверен, что это возможно быстро", — отметил Политучий.

По его мнению, это были целенаправленные атаки на полиграфию.

"Сначала я думал, что это, как вы говорите, случайное попадание, в силу криворукости или глупости тех, кто это делал. Но принимая во внимание, что кроме этого попадания, мы имеем еще четыре ракеты, которые не попали в наш дом, есть воронки и так далее, я все же склоняюсь к мнению, что это была целенаправленная диверсия против культуры, против воспитания", — заявил Политучий.

Напомним, 23 мая Россия нанесла массированные удары по Харькову . Две ракеты попали в одну из крупнейших типографий полного цикла в Европе — "Фактор-Друк", где печатались книги издательства Vivat, а также большинства украинских издательств. Погибли пять работников типографии.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку россиян, а затем сам посетил уничтоженную типографию.