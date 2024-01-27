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Що таке Техас і чому його непокора може призвести до важких наслідків

27 січня 2024 00:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Що таке Техас і чому його непокора може призвести до важких наслідків
Прапор Техасу. Фото: Texas Monthly
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Техасі, що знаходиться на півдні Сполучених Штатів, вирують неабиякі пристрасті, пов'язані з конфліктом навколо безпеки кордону з Мексикою. Губернатор Греб Еббот наголосив, що не боїться протистояння з федеральним урядом.

Новини.LIVE розповідають, чому конфлікт федерального уряду з Техасом може призвести до серйозних наслідків.

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Техас у складі США

Техас
Техас на мапі США. Фото: India Map

Згідно з договором від 29 грудня 1845 року, Техас став 28-м штатом США після здобуття незалежності вналідок переможної війни з Мексикою. Раніше американський уряд двічі (у 1837 і 1844 роках) відхиляв прохання про приєднання. Але після цього до влади в США прийшов президент Джеймс Полк, який був прихильником приєднання Техасу.

Техас є першою і досі єдиною міжнародно визнаною незалежною державою, яка приєдналася до США, як штат — рівноправний член союзу.

Треба сказати, що Техас завжди був бунтівним штатом. Під час Громадянської війни 1861-1865 років він приєднався до рабовласницької Конфедерації, спрямувавши ополчення проти військ федерального уряду.

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Техаські рейнджери під час Громадянської війни в США. Фото: Family Search

Значення Техасу для США

На сьогоднішній день Техас є другим найбільшим за територією штатом (поступається лише Алясці. За чисельністю населення він поступається лише Каліфорнії.

З-поміж інших штатів, він є одним із найважливіших для економіки США, оскільки дає 9% всього ВВП країни. Окрім того, це центр американського нафтовидобутку. За обсягом видобутку нафти Техас посідає третє місце у світі, поступаючись лише Росії та Саудівської Аравії.

Техас та Ілон Маск

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Штаб квартира Ілона Маска в Техасі. Фото: Bloomberg

У 2021 році Ілон Маск переніс штаб Tesla до Техасу. На сьогоднішній день там розташовується Starbase SpaceX і основні потужності з виробництва сучасних ракет.

Якби Техас був окремою країною, то з ВВП 1,8 трільйонів доларів це буде 12 економіка світу, яка б впевнено обганяла такі економічні потуги, як Південна Корея, Бразилія, Австралія та Іспанія. Відстає від цього штату і Росія

ВВП штату на душу населення складає 78 тисяч доларів. Для порівняння — у Китаї та Росії — 12 тисяч, у Південній Кореї 34 тисячі, у Німеччині — 51 тисяча.

Бунт Техасу проти федерального уряду

У Верховному суді США було ухвалено рішення щодо федеральних агентів та Національної гвардії, які повинні прибрати колючий дріт з кордону Техасу та Мексики, який встановила влада штату.

Проте на це негативно відреагував губернатор штату Грег Ебботт, через що він наказав правоохоронцям навпаки почати зводити укріплення, аби стримати потік нелегальних мігрантів. Пізніше він наголосив, що готовий до протистояння з федеральним урядом, а йому на допомогу вирушили Національні гвардії щонайменше десяти штатів.

Нагадаємо, що також колишній президент США Дональд Трамп закликав республіканців у Конгресі відкинути компроміс щодо безпеки кордонів. Раніше чинний лідер країни Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, до якого прив’язане питання допомоги Україні.

США
конфлікт
Мексика
історія
світ

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