Что такое Техас и почему его неповиновение может привести к тяжелым последствиям

Флаг Техаса. Фото: Texas Monthly

В Техасе, находящемся на юге Соединенных Штатов, бушуют нешуточные страсти, связанные с конфликтом вокруг безопасности границы с Мексикой. Губернатор Греб Эббот подчеркнул, что не боится противостояния с федеральным правительством.

Новини.LIVE рассказывают, почему конфликт федерального правительства с Техасом может привести к серьезным последствиям.

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Техас в США

Техас на карте США. Фото: India Map

Согласно договору от 29 декабря 1845 года, Техас стал 28-м штатом США после обретения независимости в результате победоносной войны с Мексикой. Ранее американское правительство дважды (в 1837 и 1844 годах) отклоняло прошение о присоединении. Но после этого к власти в США пришел президент Джеймс Полк, являвшийся сторонником присоединения Техаса.

Техас является первым и до сих пор единственным международно признанным независимым государством, которое присоединилось к США, как штат — равноправный член союза.

Надо сказать, что Техас всегда был мятежным штатом. Во время Гражданской войны 1861-1865 годов он присоединился к рабовладельческой Конфедерации, направив ополчение против войск федерального правительства.

Техасские рейнджеры во время Гражданской войны в США. Фото: Family Search

Значение Техаса для США

На сегодняшний день Техас является вторым крупнейшим по территории штатом (уступает только Аляске. По численности населения он уступает только Калифорнии).

Среди других штатов, он является одним из важнейших для экономики США, поскольку дает 9% всего ВВП страны. Кроме того, это центр американской нефтедобычи. По объему добычи нефти Техас занимает третье место в мире, уступая только России и Саудовской Аравии.

Техас и Илон Маск

Штаб квартира Илона Маска в Техасе. Фото: Bloomberg

В 2021 году Илон Маск перенес штаб Tesla в Техас. На сегодняшний день там располагается Starbase SpaceX и основные мощности по производству современных ракет.

Если бы Техас был отдельной страной, то из ВВП 1,8 триллиона долларов это будет 12 экономика мира, которая бы уверенно обгоняла такие экономические потуги, как Южная Корея, Бразилия, Австралия и Испания. Отстает от этого штата и Россия

ВВП штата на душу населения составляет 78 тысяч долларов. Для сравнения — в Китае и России — 12 тысяч, в Южной Корее 34 тысячи, в Германии — 51 тысяча.

Бунт Техаса против федерального правительства

В Верховном суде США было принято решение о федеральных агентах и Национальной гвардии, которые должны убрать колючую проволоку из границы Техаса и Мексики, которую установили власти штата.

Однако на это негативно отреагировал губернатор штата Грег Эбботт, из-за чего он приказал правоохранителям наоборот начать возводить укрепления, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов. Позже он подчеркнул, что готов к противостоянию с федеральным правительством, а ему в помощь отправились Национальные гвардии не менее десяти штатов.

Напомним, что также бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе отвергнуть компромисс по безопасности границ. Ранее действующий лидер страны Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, к которому привязан вопрос о помощи Украине.