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Ще одна країна НАТО може відправити в Україну Patriot

8 травня 2024 07:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Ще одна країна НАТО може відправити в Україну Patriot
Німецькі зенітні ракетні комплекси Patriot. Фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що він відкритий для обговорення відправки ракетної системи Patriot в Україну. Це відбулось після його зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Йоханніс висловив цю позицію після того, як Німеччина звернулася до країн-членів Європейського Союзу та НАТО зміцнити протиповітряну оборону України.

"Протягом останніх кількох тижнів точилася дискусія про те, хто може надіслати системи Patriot в Україну. Президент Байден згадав про це ... під час нашої зустрічі, і я сказав, що відкритий до обговорення", — наголосив президент Румунії. 

За його словами, він має обговорити це питання у Вищій раді національної оборони Румунії, "аби побачити, що ми можемо запропонувати та що можемо отримати натомість, адже не можна залишити Румунію без протиповітряної оборони".

Зустріч Йоханніса з Байденом в Овальному кабінеті відбулась вчора, 7 травня, і мала відзначити два десятиліття членства Румунії в НАТО. Обидва лідери підкреслили важливість трансатлантичного альянсу і його ролі у забезпеченні демократичного способу життя.

Нагадаємо раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував нові можливі поставки американських зенітних ракетних комплексів Patriot. За його словами, важливо систему відчувати не на словах, а в реальному захисті неба.

Також ми розповідали, що уряд Італії збільшує обсяги військової допомоги для України, додаючи до нового пакета додаткову батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T. Він вже успішно використовувався італійською армією для забезпечення захисту повітряного простору, і тепер він буде доступний для українських сил.

Джо Байден
США
НАТО
Румунія
ППО
війна в Україні

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