Еще одна страна НАТО может отправить в Украину Patriot

Немецкие зенитные ракетные комплексы Patriot. Фото: REUTERS

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что открыт для обсуждения отправки ракетной системы Patriot в Украину. Это произошло после его встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Йоханнис высказал эту позицию после того, как Германия обратилась к странам-членам Европейского Союза и НАТО укрепить противовоздушную оборону Украины.

"В течение последних нескольких недель шла дискуссия о том, кто может послать системы Patriot в Украину. Президент Байден упомянул об этом ... во время нашей встречи, и я сказал, что открыт к обсуждению", — подчеркнул президент Румынии.

По его словам, он должен обсудить этот вопрос в Высшем совете национальной обороны Румынии, "чтобы увидеть, что мы можем предложить и что можем получить вместо этого, ведь нельзя оставить Румынию без противовоздушной обороны".

Встреча Йоханниса с Байденом в Овальном кабинете состоялась вчера, 7 мая, и должна была отметить два десятилетия членства Румынии в НАТО. Оба лидера подчеркнули важность трансатлантического альянса и его роли в обеспечении демократического образа жизни.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новые возможные поставки американских зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, важно ощущать систему не на словах, а в реальной защите неба.

Также мы рассказывали, что правительство Италии увеличивает объемы военной помощи для Украины, добавляя в новый пакет дополнительную батарею зенитно-ракетного комплекса SAMP/T. Он уже успешно использовался итальянской армией для обеспечения защиты воздушного пространства и теперь он будет доступен для украинских сил.