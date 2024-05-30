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Ще одна європейська країна готова визнати Палестину як державу

30 травня 2024 20:25
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Ще одна європейська країна готова визнати Палестину як державу
Палестинець з прапором. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Уряд Словенії схвалив пропозицію про визнання Палестинської держави. Тепер рішення має ухвалити парламент. 

Про це повідомляє Associated Press у четвер, 30 травня.

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Наступний крок — схвалення правлячої коаліції

"Увесь світ має діяти в напрямку миру. Шляхом до досягнення миру є рішення про створення двох держав", — прокоментував рішення уряду прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб. 

Він також наголосив, що це рішення не спрямоване ні проти кого, зокрема проти Ізраїлю. 

Щоб рішення набуло чинності, потрібне схвалення парламенту. Як пише видання, Правляча ліберальна коаліція Голоба має комфортну більшість у парламенті, і голосування "має бути формальністю".

Нагадаємо, Норвегія, Ірландія та Іспанія офіційно підтвердили, що визнають Палестину незалежною державою. Норвезькій прем’єр-міністр Йонас Гар Стере наголосив, що це допоможе встановити мир на Близькому Сході.

Раніше Ізраїль виступив проти надання Палестині членства в ООН. Вступ Палестини в ООН може створити прецедент для спроб Косова і Тайваню також подати заявку до ООН.

Як відомо, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан звернувся до суду з проханням випустити ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, міністра оборони Йова Галанта, а також на трьох керівників палестинської організації ХАМАС.

парламент
Палестина
схід
Словенія
війна
Ізраїль

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