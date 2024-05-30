Еще одна европейская страна готова признать Палестину как государство

Палестинец с флагом. Фото: Reuters

Правительство Словении одобрило предложение о признании Палестинского государства. Теперь решение должно быть принято парламентом.

Об этом сообщает Associated Press в четверг, 30 мая.

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Следующий шаг — одобрение правящей коалиции

"Весь мир должен действовать в направлении мира. Путем достижения мира является решение о создании двух государств", — прокомментировал решение правительства премьер-министр Словении Роберт Голоб.

Он также подчеркнул, что это решение не направлено ни против кого, в частности, против Израиля.

Чтобы решение вступило в силу, нужно одобрение парламента. Как пишет издание, Правящая либеральная коалиция Голоба имеет комфортное большинство в парламенте, и голосование "должно быть формальностью".

Напомним, Норвегия, Ирландия и Испания официально подтвердили, что признают Палестину независимым государством. Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере подчеркнул, что это поможет установить мир на Ближнем Востоке.

Ранее Израиль выступил против предоставления Палестине членства в ООН. Вступление Палестины в ООН может создать прецедент для попыток Косово и Тайваня также подать заявку в ООН.

Как известно, главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан обратился в суд с просьбой выпустить ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Йова Галанта, а также трех руководителей палестинской организации ХАМАС.