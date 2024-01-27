Сенат США вклав угоду про обмеження перетину кордону з Мексикою для мігрантів, — CNN

Мігранти на березі річки після переправи через Ріо-Гранде в Техасі. Фото: REUTERS/Go Nakamura

Сенат США погодився з розширенням повноважень країни, аби обмежити незаконний потік мігрантів на кордоні з Мексикою. Угода Сенату, яка, можливо, буде опублікована вже на наступному тижні, зробить швидшим процес отримання притулку для того, аби розглянути справи впродовж шести місяців.

Про це пише CNN.

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В чому полягає угода

Як відомо, теперішня система полягає в тому, що шукати притулок можна до 10 років.

У виданні йдеться про те, що завдяки цій угоді можуть відбутися перемовини про виділення фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Своєю чергою лідери Сенату висловили сподівання, що вони зможуть представити цю угоду на обгооворення.

Зазначається, що раніше президент США Джо Байден наголошував, що угода, з якою працювали учасники переговорів у Сенаті, є жорсткою та справедливою.

"Це дало б мені як президенту нові надзвичайні повноваження закрити кордон, коли він буде перевантажений. І якби мені дали ці повноваження, я б використав їх у день, коли підпишу законопроект", — пояснив лідер США.

Коли можуть закрити кордон для мігрантів

Згідно угоди, Міністерство внутрішньої безпеки США отримає нове повноваження закрити кордон, якщо кожного дня кількість мігрантів досягне чотирьох тисяч впродовж одного тижня.

Також деякі мігранти зможуть лишитися, якщо вони тікають від тортур або переслідувань у своїх країнах.

Водночас якщо кількість перетинів буде перевищувати 8,5 тисяч за один день, то кордон буде закрито для мігрантів, які нелегально перетинають його.

За текстом пропозиції, якщо мігрант спробує два рази перетнути кордон під час того, як він буде закритий, то йому заборонять в'їжджати до США впродовж одного року.

Нагадаємо, у Верховному суді США було ухвалено рішення щодо федеральних агентів та Національної гвардії, які повинні прибрати колючий дріт з кордону Техасу та Мексики, який встановила влада штату. Проте на це негативно відреагував губернатор штату Грег Ебботт, через що він наказав правоохоронцям навпаки почати зводити укріплення, аби стримати потік нелегальних мігрантів.