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Сенат США вложил соглашение об ограничении пересечения границы с Мексикой для мигрантов, — CNN

27 января 2024 09:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сенат США вложил соглашение об ограничении пересечения границы с Мексикой для мигрантов, — CNN
Мигранты на берегу реки после переправы через Рио-Гранде в Техасе. Фото: REUTERS/Go Nakamura
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сенат США согласился с расширением полномочий страны, чтобы ограничить незаконный поток мигрантов на границе с Мексикой. Соглашение Сената, которое, возможно, будет опубликовано уже на следующей неделе, ускорит процесс получения убежища для того, чтобы рассмотреть дела в течение шести месяцев.

Об этом пишет CNN.

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В чем заключается сделка

Как известно, нынешняя система состоит в том, что искать убежище можно до 10 лет.

В издании говорится, что благодаря этому соглашению могут состояться переговоры о выделении финансирования для помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В свою очередь лидеры Сената выразили надежду, что они смогут представить это соглашение на обсуждение.

Отмечается, что ранее президент США Джо Байден отмечал, что соглашение, с которым работали участники переговоров в Сенате, является жестким и справедливым.

"Это дало бы мне как президенту новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, когда она будет перегружена. И если бы мне дали эти полномочия, я бы использовал их в день, когда подпишу законопроект", — объяснил лидер США.

Когда могут закрыть границу для мигрантов

Согласно соглашению, Министерство внутренней безопасности США получит новое полномочие закрыть границу, если ежедневно количество мигрантов достигнет четырех тысяч в течение одной недели.

Также некоторые мигранты смогут остаться, если они убегают от пыток или преследований в своих странах.

В то же время, если количество пересечений будет превышать 8,5 тысяч за один день, то граница будет закрыта для мигрантов, которые нелегально ее пересекают.

По тексту предложения, если мигрант попытается два раза пересечь границу во время того, как она будет закрыта, ему запретят въезжать в США в течение одного года.

Напомним, в Верховном суде США было принято решение о федеральных агентах и Национальной гвардии, которые должны убрать колючую проволоку из границы Техаса и Мексики, которую установили власти штата. Однако на это негативно отреагировал губернатор штата Грег Эбботт, из-за чего он приказал стражам порядка наоборот начать возводить укрепления, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов.

США
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Украина
мигранты
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