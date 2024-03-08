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Сейм Польщі ухвалив постанову про санкції на імпорт російського та білоруського продовольства

8 березня 2024 16:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сейм Польщі ухвалив постанову про санкції на імпорт російського та білоруського продовольства
Сейм Польщі. Фото: tvkrosno.pl
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Польський Сейм прийняв постанову про введення санкцій на імпорт російських і білоруських продуктів харчування. "За" проголосувало 441 депутат, утрималися двоє.

Про це повідомляє Polsatnews у п'ятницю, 8 березня.

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Проєкт постанови був підготовлений Президією Сейму. Під час роботи в Комітеті з питань сільського господарства до постанови не було внесено жодних змін, хоча політична партія "Право і Справедливість" подавала поправки. Зрештою, вони були внесені як пропозиції меншості, які були втрачені під час голосування.  

Утрималися від голосування політики Конфедерації Гжегож Браун і Влодзімєж Скалік. Проти не проголосував ніхто.

"Ми закликаємо Європейську комісію подати пропозицію про введення санкцій на імпорт російських і білоруських продуктів харчування і сільськогосподарської продукції в ЄС", — йдеться у проєкті резолюції.

У документі додається, що імпорт продовольства та сільськогосподарської продукції з РФ та Білорусі продовжує приносити величезні доходи виробникам, трейдерам та їхнім бюджетам.

"Наш моральний обов'язок — зупинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню здатності Росії та Білорусі, яка її підтримує, продовжувати війну проти України", — йдеться в документі.

Міністр розвитку і технологій Польщі Кшиштоф Гетьман заявив, що вартість імпорту продовольства з Росії до Польщі у 2023 році становила 380 мільйонів доларів, а з Білорусі — 86 мільйонів доларів. Однак Варшава експортує набагато більше — з РФ позитивне сальдо становить 240 мільйонів доларів, а з Білорусі — 180 мільйонів доларів. 

Нагадаємо, уряд Латвії затвердив перелік товарів, які заборонено імпортувати з Росії та Білорусі. Під заборону потрапила сільгосппродукція.

Також з початку повномасштабної війни в Україні товарообіг між Польщею та Росією збільшився у кілька разів. Загалом було поставлено товарів на сотні мільйонів доларів.

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росія
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Єврокомісія
Сейм

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