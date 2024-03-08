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Сейм Польши принял постановление о санкциях на импорт российского и белорусского продовольствия

8 марта 2024 16:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сейм Польши принял постановление о санкциях на импорт российского и белорусского продовольствия
Сейм Польши. Фото: tvkrosno.pl
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Польский сейм принял постановление о введении санкций на импорт российских и белорусских продуктов питания. "За" проголосовал 441 депутат, воздержались двое.

Об этом сообщает Polsatnews в пятницу, 8 марта.

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Проект постановления был подготовлен Президиумом Сейма. Во время работы в Комитете по вопросам сельского хозяйства в постановление не были внесены изменения, хотя политическая партия "Право и Справедливость" подавала поправки. В конце концов они были внесены как предложения меньшинства, которые были утрачены во время голосования.

Воздержались от голосования политики Конфедерации Гжегож Браун и Владимир Скалик. Против не проголосовал никто.

"Мы призываем Европейскую комиссию подать предложение о введении санкций на импорт российских и белорусских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в ЕС", — говорится в проекте резолюции.

В документе добавляется, что импорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции из РФ и Беларуси продолжает приносить огромные доходы производителям, трейдерам и их бюджетам.

"Наш моральный долг — остановить торговлю, которая может прямо или косвенно способствовать укреплению способности России и Беларуси, которая ее поддерживает, продолжать войну против Украины", — говорится в документе.

Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетьман заявил, что стоимость импорта продовольствия из России в Польшу в 2023 году составила 380 миллионов долларов, а из Беларуси — 86 миллионов долларов. Однако Варшава экспортирует гораздо больше — с РФ положительное сальдо составляет 240 миллионов долларов, а из Беларуси — 180 миллионов долларов.

Напомним, правительство Латвии утвердило перечень товаров, которые запрещено импортировать из России и Беларуси. Под запрет попала сельхозпродукция.

Также с начала полномасштабной войны в Украине товарооборот между Польшей и Россией увеличился в несколько раз. Всего было поставлено товаров на сотни миллионов долларов.

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Беларусь
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Еврокомиссия
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