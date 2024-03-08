Сейм Польши принял постановление о санкциях на импорт российского и белорусского продовольствия
Польский сейм принял постановление о введении санкций на импорт российских и белорусских продуктов питания. "За" проголосовал 441 депутат, воздержались двое.
Об этом сообщает Polsatnews в пятницу, 8 марта.
Санкции на импорт российских и белорусских товаров
Проект постановления был подготовлен Президиумом Сейма. Во время работы в Комитете по вопросам сельского хозяйства в постановление не были внесены изменения, хотя политическая партия "Право и Справедливость" подавала поправки. В конце концов они были внесены как предложения меньшинства, которые были утрачены во время голосования.
Воздержались от голосования политики Конфедерации Гжегож Браун и Владимир Скалик. Против не проголосовал никто.
"Мы призываем Европейскую комиссию подать предложение о введении санкций на импорт российских и белорусских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в ЕС", — говорится в проекте резолюции.
В документе добавляется, что импорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции из РФ и Беларуси продолжает приносить огромные доходы производителям, трейдерам и их бюджетам.
"Наш моральный долг — остановить торговлю, которая может прямо или косвенно способствовать укреплению способности России и Беларуси, которая ее поддерживает, продолжать войну против Украины", — говорится в документе.
Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетьман заявил, что стоимость импорта продовольствия из России в Польшу в 2023 году составила 380 миллионов долларов, а из Беларуси — 86 миллионов долларов. Однако Варшава экспортирует гораздо больше — с РФ положительное сальдо составляет 240 миллионов долларов, а из Беларуси — 180 миллионов долларов.
Напомним, правительство Латвии утвердило перечень товаров, которые запрещено импортировать из России и Беларуси. Под запрет попала сельхозпродукция.
Также с начала полномасштабной войны в Украине товарооборот между Польшей и Россией увеличился в несколько раз. Всего было поставлено товаров на сотни миллионов долларов.
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