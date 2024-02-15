СБУ повідомила про підозру Дерипасці та затримала його українських топменеджерів

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру російському бізнесмену Олегу Дерипасці. Також правоохоронці затримали двох його українських топменеджерів, які звинувачуються у постачанні до Росії матеріалів для створення балістичних ракет "Іскандер".

Про це повідомляє пресслужба СБУ у четвер, 15 лютого.

Читайте також:

У чому звинувачується Дерипаска та його менеджери

Менеджери Дерипаски обіймали керівні посади в компанії "Глухівський кар'єр кварцитів" і відповідали за управління цим підприємством від імені російського олігарха.

"Ці двоє фігурантів допомогли бізнесменові з Росії присвоїти виробничі потужності кар'єру у 2012 році, попри існуючу заборону на їх продаж", — повідомили в СБУ.

З того часу і до початку повномасштабного вторгнення керівництво видобувної компанії відправляло у РФ нові партії гірських порід для виплавки сталі.

Отриману сировину використовували російські військово-промислові підприємства виготовлення балістичних ракет типу "Іскандер", а також для бойових дронів і радіолокаційних систем.

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Звинувачення Дерипасці та його менеджерам

Олегу Дерипасці заочно повідомили про підозру за семи статтями Кримінального кодексу України. Дії директора української видобувної компанії розцінено як порушення за двома статтями Кримінального кодексу. Його спільнику також висунуто звинувачення за двома статтями.

Крім того, заочно висунуто звинувачення одному з керівників компанії "РУСАЛ" та громадянці Кіпру за їхню роль у незаконній передачі активів підприємства.

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Як відомо, торік Україна націоналізувала заводи підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски. Їхня загальна вартість — понад 10 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила підозру настоятелю Української православної церкви Московського патріархату. Священник організовував акції протесту у Києво-Печерській лаврі.

Раніше СБУ зібрала докази на трьох російських високопосадовців, причетних до спроби скоєння екоциду в Харківській області.