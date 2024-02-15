СБУ сообщила о подозрении Дерипаске и задержала его украинских топ-менеджеров

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Также правоохранители задержали двух его украинских топ-менеджеров, обвиняемых в поставке в Россию материалов для создания баллистических ракет "Искандер".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 15 февраля.

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Менеджеры Дерипаски занимали руководящие должности в компании "Глуховский карьер кварцитов" и были ответственны за управление этим предприятием от имени российского олигарха.

"Эти двое фигурантов помогли бизнесмену из России присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на существующий запрет на их продажу", — сообщили в СБУ.

С того времени и до начала полномасштабного вторжения руководство добывающей компании отправляло в РФ новые партии горных пород для выплавки стали.

Полученное сырье использовали российские военно-промышленные предприятия для изготовления баллистических ракет типа "Искандер", а также для производства боевых дронов и радиолокационных систем.

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Обвинение Дерипаске и его менеджерам

Олегу Дерипаске заочно сообщили о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины. Действия директора украинской добывающей компании расценены как нарушения по двум статьям Уголовного кодекса. Его сообщнику также предъявлены обвинения по двум статьям.

Кроме того, заочно предъявлено обвинение одному из руководителей компании "РУСАЛ" и гражданке Кипра за их роль в незаконной передаче активов предприятия.

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

В прошлом году Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски. Их общая стоимость — более 10 млрд гривен.

Напомним, ранее СБУ объявила подозрение настоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата. Священник организовывал акции протеста в Киево-Печерской лавре.

Ранее СБУ собрала доказательства на трех российских высокопоставленных военных, причастных к попытке совершения экоцида в Харьковской области.