Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow СБУ сообщила о подозрении Дерипаске и задержала его украинских топ-менеджеров arrow

СБУ сообщила о подозрении Дерипаске и задержала его украинских топ-менеджеров

15 февраля 2024 14:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СБУ сообщила о подозрении Дерипаске и задержала его украинских топ-менеджеров
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Также правоохранители задержали двух его украинских топ-менеджеров, обвиняемых в поставке в Россию материалов для создания баллистических ракет "Искандер". 

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 15 февраля.

Читайте также:

В чем обвиняется Дерипаска и его менеджеры

Менеджеры Дерипаски занимали руководящие должности в компании "Глуховский карьер кварцитов" и были ответственны за управление этим предприятием от имени российского олигарха.

"Эти двое фигурантов помогли бизнесмену из России присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на существующий запрет на их продажу", — сообщили в СБУ.

С того времени и до начала полномасштабного вторжения руководство добывающей компании отправляло в РФ новые партии горных пород для выплавки стали.

Полученное сырье использовали российские военно-промышленные предприятия для изготовления баллистических ракет типа "Искандер", а также для производства боевых дронов и радиолокационных систем.

Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Обвинение Дерипаске и его менеджерам

Олегу Дерипаске заочно сообщили о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины. Действия директора украинской добывающей компании расценены как нарушения по двум статьям Уголовного кодекса. Его сообщнику также предъявлены обвинения по двум статьям. 

Кроме того, заочно предъявлено обвинение одному из руководителей компании "РУСАЛ" и гражданке Кипра за их роль в незаконной передаче активов предприятия.

Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ
СБУ
Сообщение СБУ. Фото: скриншот
СБУ
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

В прошлом году Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски. Их общая стоимость — более 10 млрд гривен.

Напомним, ранее СБУ объявила подозрение настоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата. Священник организовывал акции протеста в Киево-Печерской лавре.

Ранее СБУ собрала доказательства на трех российских высокопоставленных военных, причастных к попытке совершения экоцида в Харьковской области. 

СБУ
оружие
олигархи
Криминал
Олег Дерипаска
поставки
обвинение
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме