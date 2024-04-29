СБУ оголосила про підозру гендиректору виробника російських ракет "Калібр"
Служба безпеки України у понеділок, 29 квітня, повідомила про підозру гендиректору російського конструкторського бюро "Новатор" Фаріду Абдурахманову. Підприємство займається серійним будівництвом крилатих ракет "Калібр".
Про це інформує пресслужба силового відомства.
СБУ повідомила про підозру виробнику "Калібрів"
Як встановило слідство, Абдурахманов входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва Росію, та очолює КБ "Новатор", яке серійно виготовляє ракети "Калібр". Він брав пряму участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, організувавши серійне виробництво та безперебійні постачання ракет російській армії.
Що відомо про виробника "Калібрів"
Зазначимо, що КБ "Новатор" розташовується у російському Єкатеринбурзі, і є однією з філій підсанкційного російського оборонного концерну "Алмаз-Антей". Підприємство займається виготовленням боєприпасів для систем ППО "Бук" та "С-300", а також серійним виробництвом пускових установок для ОТРК "Іскандер" та крилатих ракет "Калібр".
Нагадаємо, раніше в СБУ відреагували на погрози керівника КДБ Білорусі Івана Тертеля атакувати лікарні Києва.
Також силовики повідомили, що в Україні на 15 років ув'язнення засудили трьох зрадників, які стріляли в бійців Збройних сил України.
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