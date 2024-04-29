СБУ оголосила про підозру гендиректору виробника російських ракет "Калібр"

Голова російського КБ "Новатор" Фарід Абдурахманов. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України у понеділок, 29 квітня, повідомила про підозру гендиректору російського конструкторського бюро "Новатор" Фаріду Абдурахманову. Підприємство займається серійним будівництвом крилатих ракет "Калібр".

Про це інформує пресслужба силового відомства.

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Фарід Абдурахманов та міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Джерело: росЗМІ

Як встановило слідство, Абдурахманов входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва Росію, та очолює КБ "Новатор", яке серійно виготовляє ракети "Калібр". Він брав пряму участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, організувавши серійне виробництво та безперебійні постачання ракет російській армії.

Скриншот допису СБУ

Що відомо про виробника "Калібрів"

Головний офіс КБ "Новатор". Джерело: росЗМІ

Зазначимо, що КБ "Новатор" розташовується у російському Єкатеринбурзі, і є однією з філій підсанкційного російського оборонного концерну "Алмаз-Антей". Підприємство займається виготовленням боєприпасів для систем ППО "Бук" та "С-300", а також серійним виробництвом пускових установок для ОТРК "Іскандер" та крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, раніше в СБУ відреагували на погрози керівника КДБ Білорусі Івана Тертеля атакувати лікарні Києва.

Також силовики повідомили, що в Україні на 15 років ув'язнення засудили трьох зрадників, які стріляли в бійців Збройних сил України.