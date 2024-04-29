СБУ объявила о подозрении гендиректору производителя российских ракет "Калибр"

Глава российского КБ "Новатор" Фарид Абдурахманов. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины в понедельник, 29 апреля, сообщила о подозрении гендиректору российского конструкторского бюро "Новатор" Фариду Абдурахманову. Предприятие занимается серийным строительством крылатых ракет "Калибр".

Об этом информирует пресс-служба силового ведомства .

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Фарид Абдурахманов и министр обороны России Сергей Шойгу. Источник: росСМИ

Как установило следствие, Абдурахманов входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства Россию, и возглавляет КБ "Новатор", серийно производящий ракеты "Калибр". Он участвовал в подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения России в Украину, организовав серийное производство и бесперебойные поставки ракет российской армии.

Скриншот сообщения СБУ

Что известно о производителе "Калибров"

Главный офис КБ "Новатор". Источник: росСМИ

Отметим, что КБ "Новатор" располагается в российском Екатеринбурге, и является одним из филиалов подсанкционного российского оборонного концерна "Алмаз-Антей". Предприятие занимается изготовлением боеприпасов для систем ПВО "Бук" и "С-300", а также серийным производством пусковых установок ОТРК "Искандер" и крылатых ракет "Калибр".

Напомним, ранее в СБУ отреагировали на угрозы руководителя КГБ Беларуси Ивана Тертеля атаковать больницы Киева.

Также силовики сообщили, что в Украине к 15 годам заключения осудили трех предателей, которые стреляли в бойцов Вооруженных сил Украины.