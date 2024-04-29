Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Україні засудили трьох зрадників за стрілянину в бійців ЗСУ — деталі від СБУ arrow

В Україні засудили трьох зрадників за стрілянину в бійців ЗСУ — деталі від СБУ

29 квітня 2024 14:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Україні засудили трьох зрадників за стрілянину в бійців ЗСУ — деталі від СБУ
Спецпризначенці СБУ. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Згідно з доказовою базою від Служби безпеки, в Україні засудили трьох зрадників, які стріляли в бійців Збройних сил. Їм загрожує 15 років позбавлення волі. 

Про це повідомила пресслужба силового відомства у понеділок, 29 квітня. 

Читайте також:

У чому звинувачують зрадників

Спецпризначенці розповіли, що завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримали ще троє зрадників, які воювали проти Сил оборони на сході України.

Зловмисниками є двоє снайперів та командир штурмової групи окупаційних угруповань Південного військового округу Росії.

Українські захисники захопили ворожих поплічників у полон під час запеклих боїв під Бахмутом та Мар’їнкою. За матеріалами СБУ, суд призначив зрадникам 15 років тюрми.

Що відомо про колаборантів

Слідство встановило, що одним із засуджених є мешканець тимчасово захопленого Донецька. У перший день повномасштабного вторгнення Росії він добровільно "мобілізувався" до складу російських військ.

Там фігурант брав участь у спробах захоплення "Азовсталі", а згодом був передислокований на Луганщину для участі у бойових діях під селищем Врубівка. У червні 2022 року його призначили на посаду снайпера, щоб обстрілювати позиції ЗСУ в районах населених пунктів Піски та Красногорівка.

Іншим зловмисником виявився ще один ворожий снайпер, який здійснював прицільний вогонь по українських захисниках Сєвєродонецька.

"За матеріалами слідства, зрадником є мешканець тимчасово окупованого Суходольська на Луганщині. За три дні до повномасштабного вторгнення Росії він добровільно вступив до лав окупантів", — йдеться у повідомленні. 

Ще один засуджений спочатку був санітаром "евакуаційного" підрозділу медичного взводу загарбників, але згодом пройшов курси з тактики ведення бою в умовах міської забудови. Після цього зрадника призначили командиром штурмового відділення та перекинули під селище Білогорівка на Краматорському напрямку.

Яке покарання чекає на ворожих снайперів

На підставі зібраних доказів суд визнав усіх трьох зловмисників винними у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. 

Злочинні дії ворожих снайперів додатково інкриміновано за колабораційну діяльність, добровільну участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях.

null
Скриншот допису СБУ
null
Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, нещодавно СБУ оголосила підозру колаборанту, який воював проти українців під Соледаром.

Також повідомлялось, що Служба безпеки викрила та затримала російського агента, який наводив російські дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської обласної військової адміністрації. Працював він під виглядом "таксиста".

СБУ
ЗСУ
держзрада
Колаборант
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

Розклад ефірів

Всі ефіри