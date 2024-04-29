В Україні засудили трьох зрадників за стрілянину в бійців ЗСУ — деталі від СБУ

Спецпризначенці СБУ. Фото: СБУ

Згідно з доказовою базою від Служби безпеки, в Україні засудили трьох зрадників, які стріляли в бійців Збройних сил. Їм загрожує 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба силового відомства у понеділок, 29 квітня.

Читайте також:

У чому звинувачують зрадників

Спецпризначенці розповіли, що завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримали ще троє зрадників, які воювали проти Сил оборони на сході України.

Зловмисниками є двоє снайперів та командир штурмової групи окупаційних угруповань Південного військового округу Росії.

Українські захисники захопили ворожих поплічників у полон під час запеклих боїв під Бахмутом та Мар’їнкою. За матеріалами СБУ, суд призначив зрадникам 15 років тюрми.

Що відомо про колаборантів

Слідство встановило, що одним із засуджених є мешканець тимчасово захопленого Донецька. У перший день повномасштабного вторгнення Росії він добровільно "мобілізувався" до складу російських військ.

Там фігурант брав участь у спробах захоплення "Азовсталі", а згодом був передислокований на Луганщину для участі у бойових діях під селищем Врубівка. У червні 2022 року його призначили на посаду снайпера, щоб обстрілювати позиції ЗСУ в районах населених пунктів Піски та Красногорівка.

Іншим зловмисником виявився ще один ворожий снайпер, який здійснював прицільний вогонь по українських захисниках Сєвєродонецька.

"За матеріалами слідства, зрадником є мешканець тимчасово окупованого Суходольська на Луганщині. За три дні до повномасштабного вторгнення Росії він добровільно вступив до лав окупантів", — йдеться у повідомленні.

Ще один засуджений спочатку був санітаром "евакуаційного" підрозділу медичного взводу загарбників, але згодом пройшов курси з тактики ведення бою в умовах міської забудови. Після цього зрадника призначили командиром штурмового відділення та перекинули під селище Білогорівка на Краматорському напрямку.

Яке покарання чекає на ворожих снайперів

На підставі зібраних доказів суд визнав усіх трьох зловмисників винними у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану.

Злочинні дії ворожих снайперів додатково інкриміновано за колабораційну діяльність, добровільну участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, нещодавно СБУ оголосила підозру колаборанту, який воював проти українців під Соледаром.

Також повідомлялось, що Служба безпеки викрила та затримала російського агента, який наводив російські дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської обласної військової адміністрації. Працював він під виглядом "таксиста".