В Украине осудили троих предателей за стрельбу в бойцов ВСУ — детали от СБУ

Спецназовцы СБУ. Фото: СБУ

Согласно доказательной базе от Службы безопасности, в Украине осудили троих предателей, которые стреляли в бойцов Вооруженных сил. Им грозит 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в понедельник, 29 апреля.

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В чем обвиняют предателей

Спецназовцы рассказали, что благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получили еще трое предателей, воевавших против Сил обороны на востоке Украины.

Злоумышленниками являются два снайпера и командир штурмовой группы оккупационных группировок Южного военного округа России.

Украинские защитники захватили вражеских приспешников в плен во время ожесточенных боев под Бахмутом и Марьинкой. По материалам СБУ суд назначил предателям 15 лет тюрьмы.

Что известно о коллаборантах

Следствие установило, что одним из осужденных является житель временно захваченного Донецка. В первый день полномасштабного вторжения России он добровольно "мобилизовался" в состав русских войск.

Там фигурант принимал участие в попытках захвата "Азовстали", а впоследствии был передислоцирован в Луганскую область для участия в боевых действиях под поселком Врубовка. В июне 2022 года он был назначен на должность снайпера, чтобы обстреливать позиции ВСУ в районах населенных пунктов Пески и Красногоровка.

Другим злоумышленником оказался еще один вражеский снайпер, совершавший прицельный огонь по украинским защитникам Северодонецка.

"По материалам следствия, предателем является житель временно оккупированного Суходольска в Луганской области. За три дня до полномасштабного вторжения России он добровольно вступил в ряды оккупантов", — говорится в сообщении.

Еще один осужденный сначала был санитаром "эвакуационного" подразделения медицинского взвода захватчиков, но впоследствии прошел курсы по тактике ведения боя в условиях городской застройки. После этого предателя назначили командиром штурмового отделения и перебросили под поселок Белогоровка на Краматорском направлении.

Какое наказание ждет вражеских снайперов

На основании собранных доказательств суд признал всех трех злоумышленников виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Преступные действия вражеских снайперов дополнительно инкриминированы за коллаборационную деятельность, добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях.

Скриншот сообщения СБУ

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, недавно СБУ объявила подозрение коллаборанту, воевавшему против украинцев под Соледаром.

Также сообщалось, что Служба безопасности разоблачила и задержала российского агента, приводившего российские дроны на локации Сил обороны и руководства Херсонской областной военной администрации. Работал он под видом "таксиста".