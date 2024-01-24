СБУ оголосила підозру гендиректору ракетної корпорації РФ за сприяння збройній агресії

Російський інженер-механік Борис Обносов. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на генерального директора російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Бориса Обносова. Інженеру-механіку було оголошено підозру за фактом сприяння російській агресії в Україні.

Про це повідомляє СБУ.

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За даними СБУ, Обносов входить до близького оточення російського диктатора Володимира Путіна. Він є очільником підсанкційного холдингу, який займається виробництвом крилатих ракет та керованих авіабомб.

Російські загарбники регулярно використовують продукцію підприємства для атак по Україні.

В СБУ зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 140 обстрілів цивільної інфраструктури та енергооб’єктів України. Для ударів РФ використовувала ракети Х-101 і Х-555.

Також окупанти використовували й інші продукти повітряної зброї, виготовленні на корпорації "Тактичне ракетне озброєння", зокрема такі:

⁠крилаті та протикорабельні ракети П-800 "Онікс", Х-22, Х-32 та Х-59;

керовані авіаційні бомби серії КАБ-500 та КАБ-1500.

"Встановлено, що за декілька місяців до 24 лютого 2022 року посадовець отримав звання героя Росії за безпосередню участь у підготовці до повномасштабного вторгнення РФ", — зазначили в СБУ.

Обносову повідомили про підозру за фактом пособництва у веденні агресивної війни. Наразі Служба безпеки запроваджує усі можливі заходи, щоб притягнути росіянина до відповідальності та оголосити його в міжнародний розшук.

"Правоохоронці здійснюють слідчі дії, спрямовані на виявлення, блокування та подальше стягнення в дохід України всіх іноземних активів фігуранта", — додали в СБУ.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала доказову базу та повідомила про підозру російській блогерці Ельвіні Боровковій. Пропагандистка закликала "добивати вцілілих" українців після ракетного удару по Харкову.

Додамо, СБУ зібрала доказову базу на депутата російської Держдуми підсанкційного Олександра Сидякіна. Йому заочно оголошено підозру за сприяння агресії Росії в Україні.