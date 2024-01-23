Закликала "добивати вцілілих" українців — СБУ оголосило підозру блогерці з РФ

Російська блогерка Ельвіна Боровкова. Фото: el.ellyl

Служба безпеки України зібрала доказову базу та повідомила про підозру російській блогерці Ельвіні Боровковій. Дівчина закликала "добивати вцілілих" українців після ракетного удару по Харкову.

Про це повідомляє СБУ.

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Як вказують кіберспеціалісти СБУ, Боровкова входить до пулу пропагандистів російського диктатора Володимира Путіна. Його оточення закликає здійснювати масові вбивства українців та знищувати цивільну інфраструктуру України.

Боровкова пишалася та вихваляла атаку по Харкову 22 лютого 2023 року. Тоді росіяни завдали удару по місту, використавши зенітно-ракетні комплекси С-300. Вже наступного дня після обстрілу пропагандистка закликала загарбників здійснити повторний обстріл Харкова, щоб "добити тих, хто вижив". Дівчина опублікувала відеозвернення до окупаційних військ РФ, в якому просила зруйнувати Україну "під нуль".

"За даними слідства, деструктивні відео ворожої блогерки одразу "підхоплювали" топові кремлівські телеканали для створення постановчих сюжетів про війну в Україні. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисниці проти нашої держави", — зазначили в СБУ.

Боровковій співробітники СБУ заочно оголосили підозру, оскільки фігурантка переховується від правосуддя на території РФ. Правоохоронці застосовують усі можливі заходи, щоб притягнути пропагандистку до відповідальності.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки затримала ворожу агентку, яка збирала дані про техніку Сил оборони поблизу Бахмута Донецької області. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Додамо, СБУ викрила в Одесі "блогера", який виправдовував удари по Харкову 2 січня. Чоловік у TikTok опублікував відео, де казав, що РФ все робить правильно.