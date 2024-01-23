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Призывала "добывать уцелевших" украинцев — СБУ объявило подозрение блогеру из РФ

23 января 2024 15:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Призывала "добывать уцелевших" украинцев — СБУ объявило подозрение блогеру из РФ
Российская блоггерша Эльвина Боровкова. Фото: el.ellyl
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу и сообщила о подозрении российскому блогеру Эльвине Боровковой. Девушка призывала "добывать уцелевших" украинцев после ракетного удара по Харькову.

Об этом сообщает СБУ.

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Как указывают киберспециалисты СБУ, Боровкова входит в пул пропагандистов российского диктатора Владимира Путина. Его окружение призывает совершать массовые убийства украинцев и уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины.

Боровкова гордилась и восхваляла атаку по Харькову 22 февраля 2023 года. Тогда россияне нанесли удар по городу, использовав зенитно-ракетные комплексы С-300. Уже на следующий день после обстрела пропагандистка призвала захватчиков осуществить повторный обстрел Харькова, чтобы "добить выживших". Девушка опубликовала видеообращение к оккупационным войскам РФ, в котором просила разрушить Украину "под ноль".

"По данным следствия, деструктивные видео вражеского блогера сразу "подхватывали" топовые кремлевские телеканалы для создания постановочных сюжетов о войне в Украине. Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты информационно-взрывной деятельности злоумышленницы против нашего государства", — отметили в СБУ.

Боровковой сотрудники СБУ заочно объявили подозрение, поскольку фигурантка скрывается от правосудия на территории РФ. Правоохранители принимают все возможные меры, чтобы привлечь пропагандистку к ответственности.

Скриншот сообщения СБУ
Скриншот поста СБУ
Скриншот сообщения СБУ
Скриншот поста СБУ

Напомним, Служба безопасности задержала вражескую агентку, собиравшую данные о технике Сил обороны возле Бахмута Донецкой области. Ей грозит пожизненное заключение.

Добавим, СБУ разоблачила в Одессе "блогера", который оправдывал удары по Харькову 2 января. Мужчина в TikTok опубликовал видео, где говорил, что РФ все делает правильно.

СБУ
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Харьков
Украина
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