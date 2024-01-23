"Полювала" на техніку ЗСУ під Бахмутом — СБУ затримала агентку РФ
Служба безпеки затримала ворожу агентку, яка збирала дані про техніку Сил оборони поблизу Бахмута Донецької області. Їй загрожує довічне ув’язнення.
Про це повідомили в СБУ.
Що відомо про діяльність колаборантки
Як відомо, СБУ затримали ворожу поплічницю напередодні, коли вона намагалась виявити і передати агресору локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ поблизу передової в районі Бахмута.
Перш за все, колаборантка брала до уваги підрозділи українських військ на бронеавтомобілях, у тому числі типу Bushmaster. Щоб отримати розвіддані, російська агентка об’їжджала прифронтові населені пункти і приховано фотографувала "потрібні" об’єкти.
-
Діалог зрадниці з російським куратором. Фото: СБУ
-
Діалог зрадниці з російським куратором. Фото: СБУ
-
Діалог зрадниці з російським куратором. Фото: СБУ
-
Діалог зрадниці з російським куратором. Фото: СБУ
-
Діалог зрадниці з російським куратором. Фото: СБУ
"Отримані відомості вона передавала через месенджер своєму куратору, особу якого вже ідентифіковано Службою безпеки. Ним виявився кадровий співробітник ФСБ, що перебуває на тимчасово окупованій частині території на сході України", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці розповіли, що розвідінформація була потрібна загарбникам для підготовки ракетно-артилерійських ударів по місцях дислокації підрозділів ЗСУ. Для збору розвідданих у різних локаціях зрадниця використовувала громадський транспорт, а для конспірації — постійно змінювала маршрути. За виконані завдання російська агентка отримувала від ФСБ грошову "винагороду".
Проте колаборантку було затримано "на гарячому", коли вона намагалась виявити і сфотографувати пункт можливого базування українських захисників. В неї вилучили телефон, яким вона все фіксувала та передавала РФ.
Яке покарання загрожує зрадниці
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру у державній зраді вчиненою громадянином України в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки затримала трьох ворожих поплічників, які закликали українців "скласти зброю". Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми.
Читайте Новини.LIVE!