"Полювала" на техніку ЗСУ під Бахмутом — СБУ затримала агентку РФ

Затримання російської агентки. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ворожу агентку, яка збирала дані про техніку Сил оборони поблизу Бахмута Донецької області. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили в СБУ.

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Що відомо про діяльність колаборантки

Як відомо, СБУ затримали ворожу поплічницю напередодні, коли вона намагалась виявити і передати агресору локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ поблизу передової в районі Бахмута.

Перш за все, колаборантка брала до уваги підрозділи українських військ на бронеавтомобілях, у тому числі типу Bushmaster. Щоб отримати розвіддані, російська агентка об’їжджала прифронтові населені пункти і приховано фотографувала "потрібні" об’єкти.

Діалог зрадниці з російським куратором. Фото: СБУ

Діалог зрадниці з російським куратором. Фото: СБУ

Діалог зрадниці з російським куратором. Фото: СБУ

Діалог зрадниці з російським куратором. Фото: СБУ

Діалог зрадниці з російським куратором. Фото: СБУ 1 / 5

"Отримані відомості вона передавала через месенджер своєму куратору, особу якого вже ідентифіковано Службою безпеки. Ним виявився кадровий співробітник ФСБ, що перебуває на тимчасово окупованій частині території на сході України", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що розвідінформація була потрібна загарбникам для підготовки ракетно-артилерійських ударів по місцях дислокації підрозділів ЗСУ. Для збору розвідданих у різних локаціях зрадниця використовувала громадський транспорт, а для конспірації — постійно змінювала маршрути. За виконані завдання російська агентка отримувала від ФСБ грошову "винагороду".

Проте колаборантку було затримано "на гарячому", коли вона намагалась виявити і сфотографувати пункт можливого базування українських захисників. В неї вилучили телефон, яким вона все фіксувала та передавала РФ.

Яке покарання загрожує зрадниці

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру у державній зраді вчиненою громадянином України в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки затримала трьох ворожих поплічників, які закликали українців "скласти зброю". Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми.