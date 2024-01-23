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"Полювала" на техніку ЗСУ під Бахмутом — СБУ затримала агентку РФ

23 січня 2024 11:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Полювала" на техніку ЗСУ під Бахмутом — СБУ затримала агентку РФ
Затримання російської агентки. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки затримала ворожу агентку, яка збирала дані про техніку Сил оборони поблизу Бахмута Донецької області. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили в СБУ.

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Що відомо про діяльність колаборантки

Як відомо, СБУ затримали ворожу поплічницю напередодні, коли вона намагалась виявити і передати агресору локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ поблизу передової в районі Бахмута.

Перш за все, колаборантка брала до уваги підрозділи українських військ на бронеавтомобілях, у тому числі типу Bushmaster. Щоб отримати розвіддані, російська агентка об’їжджала прифронтові населені пункти і приховано фотографувала "потрібні" об’єкти.

  • Діалог зрадниці з російським куратором. Фото: СБУ
  • Діалог зрадниці з російським куратором. Фото: СБУ
  • Діалог зрадниці з російським куратором. Фото: СБУ
  • Діалог зрадниці з російським куратором. Фото: СБУ
  • Діалог зрадниці з російським куратором. Фото: СБУ
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"Отримані відомості вона передавала через месенджер своєму куратору, особу якого вже ідентифіковано Службою безпеки. Ним виявився кадровий співробітник ФСБ, що перебуває на тимчасово окупованій частині території на сході України", — йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці розповіли, що розвідінформація була потрібна загарбникам для підготовки ракетно-артилерійських ударів по місцях дислокації підрозділів ЗСУ. Для збору розвідданих у різних локаціях зрадниця використовувала громадський транспорт, а для конспірації — постійно змінювала маршрути. За виконані завдання російська агентка отримувала від ФСБ грошову "винагороду".

Проте колаборантку було затримано "на гарячому", коли вона намагалась виявити і сфотографувати пункт можливого базування українських захисників. В неї вилучили телефон, яким вона все фіксувала та передавала РФ. 

Яке покарання загрожує зрадниці

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру у державній зраді вчиненою громадянином України в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки затримала трьох ворожих поплічників, які закликали українців "скласти зброю". Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми.

СБУ
військова техніка
військові
Колаборант
Бахмут

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