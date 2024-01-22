СБУ затримала зрадників за агітацію українців до "складення зброї"

Затримання одного з ворожих агітаторів. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала трьох ворожих поплічників, які закликали українців "скласти зброю". Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми.

Про це повідомили в СБУ.

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Затримання ворожих агітаторів

Київська область

Правоохоронці розповіли, що у Київській області викрили місцеві жительку, яка у своїх соцмережах, зокрема, Facebook i Telegram, агітувала українців "скласти зброю", героїзували повітряні атаки РФ на цивільну інфраструктуру нашої держави та дискредитували командування Сил оборони.

Також зловмисниця використовувала інтернет-ресурси для поширення фейків про різні національні громади України.

Черкаська область

Тут на підтримку окупації Криму і частини територій Донецької та Луганської областей виступав місцевий житель. Крім того, маючи посвідку на проживання в Росії. Чоловік героїзував російських загарбників та заперечував їхні воєнні злочини в Україні.

Затримання одного з ворожих агітаторів. Фото: СБУ

Обшуки в зрадників. Фото: СБУ

Обшуки в зрадників. Фото: СБУ

Дніпро

У Дніпрі СБУ затримала координатора місцевого осередку прокремлівської організації "народовладдя". Зловмисник від імені "громадського об’єднання" публікував у соцмережах фейки щодо представників місцевих релігійних громад.

Затримання одного з ворожих агітаторів. Фото: СБУ

Яке покарання чекає на колаборантів

Правоохоронці розповіли, що всім зрадникам повідомили про підозру. Їм загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала у Миколаєві агента ворожої розвідки, який наводив ракети на шпиталі, у яких лікувалися військові.