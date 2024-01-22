СБУ задержала предателей за агитацию украинцев до "сложения оружия"

Задержание одного из вражеских агитаторов. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала троих вражеских приспешников, призвавших украинцев "сложить оружие". Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщили в СБУ.

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Задержание вражеских агитаторов

Киевская область

Правоохранители рассказали, что в Киевской области разоблачили местную жительницу, которая в своих соцсетях, в частности, Facebook и Telegram, агитировала украинцев "сложить оружие", героизировали воздушные атаки РФ на гражданскую инфраструктуру нашего государства и дискредитировали командование Сил обороны.

Также злоумышленница использовала интернет-ресурсы для распространения фейков о разных национальных громадах Украины.

Черкасская область

Здесь в поддержку оккупации Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей выступал местный житель. Кроме того, имея документ на жительство в России. Мужчина героизировал российских захватчиков и отрицал их военные преступления в Украине.

Задержание одного из вражеских агитаторов. Фото: СБУ

Обыски у предателей. Фото: СБУ

Обыски у предателей. Фото: СБУ

Днепр

В Днепре СБУ задержала координатора местного отделения прокремлевской организации "народовластие". Злоумышленник от имени "общественного объединения" публиковал в соцсетях фейки по отношению к представителям местных религиозных общин.

Задержание одного из вражеских агитаторов. Фото: СБУ

Какое наказание ждет коллаборантов

Правоохранители рассказали, что всем предателям сообщили о подозрении. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, недавно СБУ задержала в Николаеве агента вражеской разведки, который наводил ракеты на больницы, в которых лечились военные.