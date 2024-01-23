"Охотилась" на технику ВСУ под Бахмутом — СБУ задержала агентку РФ

Задержание русской агентки. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала вражескую агентку, которая собирала данные о технике Сил обороны вблизи Бахмута Донецкой области. Ей грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в СБУ.

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Что известно о деятельности коллаборантки

Как известно, СБУ задержали вражескую приспешницу накануне, когда она пыталась выявить и передать агрессору локации личного состава и тяжелое вооружение ВСУ вблизи передовой в районе Бахмута.

Прежде всего, коллаборантка принимала во внимание подразделения украинских войск на бронеавтомобилях, в том числе типа Bushmaster. Чтобы получить разведданные, российская агентка объезжала прифронтовые населенные пункты и скрыто фотографировала "нужные" объекты.

Диалог предательницы с российским куратором. Фото: СБУ

Диалог предательницы с российским куратором. Фото: СБУ

Диалог предательницы с российским куратором. Фото: СБУ

Диалог предательницы с российским куратором. Фото: СБУ

Диалог предательницы с российским куратором. Фото: СБУ 1/5 _ 5

"Полученные сведения она передавала через мессенджер своему куратору, личность которого уже идентифицирована Службой безопасности. Им оказался кадровый сотрудник ФСБ, находящийся на временно оккупированной части территории на востоке Украины", — говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что развединформация требовалась захватчикам для подготовки ракетно-артиллерийских ударов по местам дислокации подразделений ВСУ. Для сбора разведданных в разных локациях предательница использовала общественный транспорт, а для конспирации постоянно меняла маршруты. За выполненные задания российская агентка получала от ФСБ денежное "вознаграждение".

Однако коллаборантка была задержана "на горячем", когда она пыталась выявить и сфотографировать пункт возможного базирования украинских защитников. У нее изъяли телефон, которым она все фиксировала и передавала РФ.

Какое наказание грозит предательнице

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении в государственной измене совершенной гражданином Украины в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, недавно Служба безопасности задержала трех вражеских приспешников, призывавших украинцев "сложить оружие". Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы.