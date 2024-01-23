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"Охотилась" на технику ВСУ под Бахмутом — СБУ задержала агентку РФ

23 января 2024 11:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Охотилась" на технику ВСУ под Бахмутом — СБУ задержала агентку РФ
Задержание русской агентки. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности задержала вражескую агентку, которая собирала данные о технике Сил обороны вблизи Бахмута Донецкой области. Ей грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в СБУ.

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Что известно о деятельности коллаборантки

Как известно, СБУ задержали вражескую приспешницу накануне, когда она пыталась выявить и передать агрессору локации личного состава и тяжелое вооружение ВСУ вблизи передовой в районе Бахмута.

Прежде всего, коллаборантка принимала во внимание подразделения украинских войск на бронеавтомобилях, в том числе типа Bushmaster. Чтобы получить разведданные, российская агентка объезжала прифронтовые населенные пункты и скрыто фотографировала "нужные" объекты.

  • Диалог предательницы с российским куратором. Фото: СБУ
  • Диалог предательницы с российским куратором. Фото: СБУ
  • Диалог предательницы с российским куратором. Фото: СБУ
  • Диалог предательницы с российским куратором. Фото: СБУ
  • Диалог предательницы с российским куратором. Фото: СБУ
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"Полученные сведения она передавала через мессенджер своему куратору, личность которого уже идентифицирована Службой безопасности. Им оказался кадровый сотрудник ФСБ, находящийся на временно оккупированной части территории на востоке Украины", — говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что развединформация требовалась захватчикам для подготовки ракетно-артиллерийских ударов по местам дислокации подразделений ВСУ. Для сбора разведданных в разных локациях предательница использовала общественный транспорт, а для конспирации постоянно меняла маршруты. За выполненные задания российская агентка получала от ФСБ денежное "вознаграждение".

Однако коллаборантка была задержана "на горячем", когда она пыталась выявить и сфотографировать пункт возможного базирования украинских защитников. У нее изъяли телефон, которым она все фиксировала и передавала РФ.

Какое наказание грозит предательнице

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении в государственной измене совершенной гражданином Украины в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, недавно Служба безопасности задержала трех вражеских приспешников, призывавших украинцев "сложить оружие". Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы.

СБУ
военная техника
военные
Коллаборант
Бахмут

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