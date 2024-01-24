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СБУ объявила подозрение гендиректору ракетной корпорации РФ за содействие вооруженной агрессии

24 января 2024 13:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
СБУ объявила подозрение гендиректору ракетной корпорации РФ за содействие вооруженной агрессии
Российский инженер-механик Борис Обносов. Фото: росСМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на генерального директора российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова. Инженеру-механику было объявлено подозрение по факту содействия российской агрессии в Украине.

Об этом сообщает СБУ.

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По данным СБУ, Обносов входит в близкое окружение российского диктатора Владимира Путина. Он является главой подсанкционного холдинга, занимающегося производством крылатых ракет и управляемых авиабомб.

Российские захватчики регулярно используют продукцию предприятия для атак по Украине.

В СБУ указали, что с начала полномасштабного вторжения Россия совершила более 140 обстрелов гражданской инфраструктуры и энергообъектов Украины. Для ударов РФ использовала ракеты Х-101 и Х-555.

Также оккупанты использовали и другие продукты воздушного оружия, изготовленные на корпорации "Тактическое ракетное вооружение", в частности:

  • ⁠крылатые и противокорабельные ракеты П-800 "Оникс", Х-22, Х-32 и Х-59;
  • управляемые авиационные бомбы серии КАБ-500 и КАБ-1500.

"Установлено, что за несколько месяцев до 24 февраля 2022 года чиновник получил звание героя России за непосредственное участие в подготовке к полномасштабному вторжению РФ", — отметили в СБУ.

Обносову сообщили о подозрении по факту пособничества в ведении агрессивной войны. В настоящее время Служба безопасности предпринимает все возможные меры для привлечения россиянина к ответственности и объявления его в международный розыск.

"Правоохранители совершают следственные действия, направленные на выявление, блокирование и дальнейшее взыскание в доход Украины всех иностранных активов фигуранта", — добавили в СБУ.

Скриншот сообщения СБУ
Скриншот поста СБУ
Скриншот сообщения СБУ
Скриншот поста СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины собрала доказательную базу и сообщила о подозрении российскому блогеру Эльвине Боровковой. Пропагандистка призвала "добивать уцелевших" украинцев после ракетного удара по Харькову.

Добавим, СБУ собрала доказательную базу на депутата российской Госдумы подсанкционного Александра Сидякина. Ему заочно объявлено подозрение за содействии агрессии России в Украине.

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