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САП оголосила про підозру фігурантам, яких викрили на заволодінні коштів Укрзалізниці

26 лютого 2024 20:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
САП оголосила про підозру фігурантам, яких викрили на заволодінні коштів Укрзалізниці
Потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосила про підозру дев'яти членам організованої групи, яких викрили на заволодінні коштів Укрзалізниці. Йдеться про суму в розмірі 11,4 млн грн.

Про це повідомила пресслужба САП у Telegram у понеділок, 26 лютого.

Заволодіння коштів Укрзалізниці

Серед підозрюваних:

  • два керівники організованої групи;
  • шість чинних та колишніх посадових осіб АТ Укрзалізниця;
  • бенефіціар приватного товариства.

"Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, в залежності від ролі та участі кожного у вчиненні злочину", — йдеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2018 році один із керівників організованої групи з метою заволодіння коштами товариства вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками Укрзалізниці.

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Схема заволодіння коштами Укрзалізниці при закупівлі пневмоінструменту у 2018-2021 рр. Фото: САП

За сприяння можновладних друзів, серед яких представники уряду та правоохоронних органів, особа домоглася призначення членів групи на керівні посади в Укрзалізниці. Надалі це забезпечило безперешкодну діяльність організованої групи.

"Так, підвладні керівнику ОГ посадові особи АТ Укрзалізниця забезпечили перемогу у тендері підконтрольного підприємства, створивши видимість її законності. У результаті протягом 2018-2020 років компанія-переможець тендеру поставляла Укрзалізниці пневмоінструмент за завищеною вартістю. Як наслідок, Укрзалізниця переплатила 11,4 млн грн, якими заволоділи учасники ОГ та розпорядилися ними на власний розсуд", — йдеться у повідомленні.

У САП повідомили, що наразі одного з керівників організованої групи затримано. Досудове розслідування триває. 

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Допис САП. Фото: скриншот

Нагадаємо, чотири експосадовці Укрзалізниці під час ремонту "Бориспільського експреса" "привласнили" 17 мільйонів гривень компанії. Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт.

Також член наглядової ради державного АТ "Укрзалізниця" Сергій Лещенко розповів, як компанія очистилась від корупції. За його словами, відтепер УЗ більшість своїх потреб задовольняє через державні компанії напряму, де все прозоро та легко можна перевірити.

НАБУ
Укрзалізниця
САП
гроші
підозра

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