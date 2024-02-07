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Афера експосадовців "Укрзалізниці" завдала компанії мільйонних збитків — деталі

7 лютого 2024 12:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Афера експосадовців "Укрзалізниці" завдала компанії мільйонних збитків — деталі
Затримання експосадовця. Фото: Нацполіція
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Чотири експосадовці "Укрзалізниці" під час ремонту "Бориспільського експреса" "привласнили" 17 мільйонів гривень компанії. Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт.

Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції в середу, 7 лютого. 

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Правоохоронці розповіли, що два головних інженери, інженер-технолог та заступник директора регіональної філії "Укрзалізниці" у 2019-2020 роках організували схему розкрадання коштів "Укрзалізниці", які виділили на ремонт швидкісного поїзда з Києва до аеропорту "Бориспіль".

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Один із обвинувачених. Фото: Нацполіція

"Вони пролобіювали на відкритих торгах послуги комерційної структури, з представниками якої перебували у змові. Відповідно укладених угод підрядник мав зробити капітальний ремонт рейкових автобусів, проте замість нового обладнання були використані старі запчастини непридатної якості за цінами вище ринкових", — зазначили у відомстві. 

Однак попри це посадовці все ж підписали акти виконаних робіт та перерахували за них оплату приватній компанії, а різницю розділили між всіма учасниками схеми. Незаконно привласнені гроші вони витратили на купівлю елітних автомобілів та нерухомості.

"Слідчі Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань закінчили досудове розслідування відносно чотирьох учасників цієї організованої групи та скерували до суду акт", — додали у департаменті. 

Нагадаємо, член наглядової ради державного АТ "Укрзалізниця" Сергій Лещенко розповів, як компанія очистилась від корупції. За його словами, відтепер УЗ більшість своїх потреб задовольняє через державні компанії на пряму, де все прозоро та легко можна перевірити.

Додамо, 2023 року Укрзалізниця вийшла на довоєнні показники перевезень пасажирів — торік вона перевезла 25 мільйонів осіб у потягах далекого сполучення. У грудні підприємство зробило часткове здорожчання цін на міжнародні квитки, але у 2024 році ситуація зміниться.

суд
ремонт
Укрзалізниця
корупція
гроші

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