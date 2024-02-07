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Афера экс-посадовцев "Укрзализныци" нанесла компании миллионный ущерб — детали

7 февраля 2024 12:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Афера экс-посадовцев "Укрзализныци" нанесла компании миллионный ущерб — детали
Задержание экс-чиновника. Фото: Нацполиция
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Четыре экс-посадовца "Укрзализныци" во время ремонта "Бориспольского экспресса" "присвоили" 17 миллионов гривен компании. Правоохранители направили в суд обвинительный акт.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции в среду, 7 февраля. 

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Правоохранители рассказали, что два главных инженера, инженер-технолог и заместитель директора регионального филиала "Укрзализныци" в 2019-2020 годах организовали схему хищения средств "Укрзализныци", которые выделили на ремонт скоростного поезда из Киева в аэропорт "Борисполь".

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Один из обвиняемых. Фото: Нацполиция

"Они пролоббировали на открытых торгах услуги коммерческой структуры, с представителями которой находились в сговоре. Соответственно заключенным соглашениям подрядчик должен был произвести капитальный ремонт рельсовых автобусов, однако вместо нового оборудования были использованы старые запчасти непригодного качества по ценам выше рыночных", — отметили в ведомстве.

Однако, несмотря на это, чиновники все же подписали акты выполненных работ и перечислили за них оплату частной компании, а разницу разделили между всеми участниками схемы. Незаконно присвоенные деньги они потратили на приобретение элитных автомобилей и недвижимости.

"Следователи Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований закончили досудебное расследование в отношении четырех участников этой организованной группы и направили в суд акт", — добавили в департаменте.

Напомним, член наблюдательного совета государственного АО "Укрзализныця" Сергей Лещенко рассказал, как компания очистилась от коррупции. По его словам, теперь УЗ большинство своих потребностей удовлетворяет через государственные компании на прямую, где все прозрачно и легко можно проверить.

Добавим, в 2023 году Укрзализныця вышла на довоенные показатели перевозок пассажиров — в прошлом году она перевезла 25 миллионов человек в поездах дальнего сообщения. В декабре предприятие сделало частичное удорожание цен на международные билеты, но в 2024 году ситуация изменится.

суд
ремонт
Укрзализныця
коррупция
деньги

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