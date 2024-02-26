САП объявила о подозрении фигурантам, которых разоблачили на завладении средств Укрзализныци

Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Детективы Национального антикоррупционного бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявила о подозрении девяти членам организованной группы, разоблаченных на завладении средств Укрзализныци. Речь идет о сумме в размере 11,4 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Telegram в понедельник, 26 февраля.

Завладение средств Укрзализныци

Среди подозреваемых:

два руководителя организованной группы;

шесть действующих и бывших должностных лиц АО "Укрзализныця";

Бенефициар частного общества.

"Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины, в зависимости от роли и участия каждого в совершении преступления", — говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2018 году один из руководителей организованной группы с целью завладения средствами общества решил установить контроль над товарно-денежными потоками Укрзализныци.

Схема завладения средствами Укрзализныци при закупке пневмоинструмента в 2018-2021 гг. Фото: САП

При содействии властных друзей, среди которых представители правительства и правоохранительных органов, лицо добилось назначения членов группы на руководящие должности в Укрзализныце. В дальнейшем это обеспечило беспрепятственную деятельность организованной группы.

"Так, подвластные руководителю ОГ должностные лица АО Укрзализныця обеспечили победу в тендере подконтрольного предприятия, создав видимость ее законности. В результате в течение 2018-2020 годов компания-победитель тендера поставляла Укрзализныце пневмоинструмент по завышенной стоимости. Как следствие, Укрзализныця переплатила 11,4 млн грн, которыми завладели участники ОГ и распорядились ими по своему усмотрению", — говорится в сообщении.

В САП сообщили, что в настоящее время один из руководителей организованной группы задержан. Досудебное расследование продолжается.

Пост САП. Фото: скриншот

Напомним, четыре экс-чиновника Укрзализныци во время ремонта "Бориспольского экспресса" "присвоили" 17 миллионов гривен компании. Правоохранители направили в суд обвинительный акт.

Также член наблюдательного совета государственного АО "Укрзализныця" Сергей Лещенко рассказал, как компания очистилась от коррупции. По его словам, теперь УЗ большинство своих потребностей удовлетворяет через государственные компании напрямую, где все прозрачно и легко можно проверить.