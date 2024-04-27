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Руйнівний торнадо охопив одразу кілька штатів США

27 квітня 2024 19:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Руйнівний торнадо охопив одразу кілька штатів США
Зруйнований будинок у США. Фото: AP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У різних штатах США, зокрема в Небрасці, Айові та Техасі, торнадо спричинив значні матеріальні збитки та пошкодження майна. Також стихійне лихо призвело до поранень серед місцевих мешканців — щонайменше двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє видання CNN.

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Потужний торнадо, що розпочався ще вчора, у п'ятницю, на фоні сильних дощів у центральних штатах країни, спричинив руйнування на своєму шляху через околиці міста Лінкольн у Небрасці. Він виривав дахи з будинків та перевертав автомобілі. Представник залізничної служби повідомив про зсув вагонів поїзда поблизу міста Уеверлі, також у Небрасці.

Прогнози попереджають, що торнадо та сильні шторми можуть тривати до завтра, з особливо небезпечними умовами в суботу. Очікується, що найбільші ризики виникнення торнадо будуть від Мічигану до Техасу, у таких містах, як Оклахома-Сіті, Канзас-Сіті, Даллас, Мілуокі, Чикаго та Остін.

Незважаючи на потужний вихід торнадо, місцеві владні структури, зокрема в місті Омаха, діяли оперативно, щоб максимально зменшити ризики для населення. У районі Елкхорн у п'ятницю двом особам, які отримали незначні поранення, надано медичну допомогу.

Нагадаємо, що у кількох регіонах Росії триває боротьба з повінню та ліквідація її наслідків. У Курганській і Тюменській областях рівень річок Тобол та Ішим у деяких ділянках перевищив історичний максимум.

Також ми писали про те, що на півночі Індонезії, в провінції Північний Сулавесі, було виверження вулкана Руанг. У зоні ризику опинилися понад 11 тисяч людей. 

США
стихійне лихо
вітер
природне явище

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