Разрушительный торнадо охватил сразу несколько штатов США

Разрушенный дом в США. Фото: AP

В разных штатах США, в частности в Небраске, Айове и Техасе, торнадо повлекло за собой значительный материальный ущерб и повреждение имущества. Также стихийная беда привела к ранениям среди местных жителей — по меньшей мере два человека получили ранения.

Об этом сообщает издание CNN.

Читайте также:

Торнадо в США

Мощный торнадо, начавшийся еще вчера, в пятницу, на фоне сильных дождей в центральных штатах страны, привел к разрушению на своем пути из-за окрестностей города Линкольн в Небраске. Он вырывал крыши из домов и переворачивал автомобили. Представитель железнодорожной службы сообщил о смещении вагонов поезда вблизи города Уэверли, также в Небраске.

Прогнозы предупреждают, что торнадо и сильные штормы могут продолжаться до завтра с особо опасными условиями в субботу. Ожидается, что наибольшие риски возникновения торнадо будут от Мичигана до Техаса, в таких городах как Оклахома-Сити, Канзас-Сити, Даллас, Милуоки, Чикаго и Остин.

Несмотря на мощный выход торнадо, местные властные структуры, в частности в Омахе, действовали оперативно, чтобы максимально уменьшить риски для населения. В районе Элкхорн в пятницу двум лицам, получившим незначительные ранения, была оказана медицинская помощь.

Напомним, что в нескольких регионах России продолжается борьба с наводнением и ликвидация его последствий. В Курганской и Тюменской областях уровень рек Тобол и Ишим на некоторых участках превысил исторический максимум.

Также мы писали о том, что на севере Индонезии, в провинции Северный Сулавес, было извержение вулкана Руанг. В зоне риска оказались более 11 тысяч человек.