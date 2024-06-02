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Зеленский прокомментировал разрешение США использовать HIMARS по приграничью России

2 июня 2024 09:43
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Зеленский прокомментировал разрешение США использовать HIMARS по приграничью России
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Сингапуре. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию в Сингапуре, в ходе которой прокомментировал разрешение Соединенных Штатов бить по территории России на границе Харьковской области. Он подчеркнул, что этого недостаточно для эффективного противодействия вражеским обстрелам.

Такие мнения Зеленский высказал в рамках "Диалога Шангри-Ла" в воскресенье, 2 июня.

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"Нужно понять технический принцип, как происходит война на границе с РФ. Техника стоит на границе на территории РФ. Стоит артиллерия. Дальнобойное оружие С-300, у России есть 10 тысяч ракет, и ими она атакует гражданское население города Харьков", — сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что российская техника на границе чувствует себя в безопасности, поскольку у Украины нет возможности наносить по ней удары, даже если это оружие бьет по территории Украины.

"Украина в войне много лет, и она не бьет по гражданскому населению России. В противном случае вы бы видели тысячи погибших на территории РФ", — отметил президент.

При этом, добавил он, Россия активно наносит удары по мирному населению Украины, в результате чего погибают тысячи людей.

Именно поэтому, отметил Зеленский, Украине важно наносить удары по далеким военным объектам РФ, в том числе военным аэродромам, с которых российские истребители и бомбардировщики наносят удары по Украине.

Благодарность президенту США Байдену

"Благодарю Байдена за то, что США недавно разрешили использовать HIMARS по российским объектам на границе Харьковской области", — добавил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что для эффективного противодействия врагу этого недостаточно.

Ранее мы сообщали, что Зеленский встретился с министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином во время саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Они обсудили ряд неотложных проблем, в частности усиление украинской системы противовоздушной обороны.

Зеленский в субботу, 1 июня, прибыл с официальным визитом в Сингапур. Глава государства примет участие в конференции по темам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Диалог Шангри-Ла".

Украина
война
Владимир Зеленский
Джо Байден
Россия

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