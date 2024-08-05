Камала Харрис завтра может объявить кандидата на должность вице-президента

Завтра Харрис представит кандидата на должность вице-президента США, — CNN
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Камала Гаррис может представить кандидата на должность вице-президента во вторник, 6 августа. Вероятно, это произойдет в Филадельфии.
Об этом сообщает CNN в понедельник, 5 августа.
Гаррис представит вице-президента США
Во время рабочих выходных в резиденции Гаррис в Военно-Морской обсерватории в Вашингтоне завершился отбор кандидата на должность вице-президента. В общей сложности было проведено три интервью с финальными кандидатами, среди которых:
- губернатор Миннесоты Тим Уолз;
- губернатор Пенсильвании Джош Шапиро;
- сенатор от Аризоны Марк Келли.
По словам людей, знакомых с процессом поиска кандидата, не было понятно, приняла ли Гаррис окончательное решение. Вероятно, его имя вице-президент напишет в письме, которое будет разослано ее поклонникам по электронной почте.
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