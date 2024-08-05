Камала Харрис завтра может объявить кандидата на должность вице-президента

Кандидат в президенты США Камала Гаррис. Фото: Stephanie Scarbrough/Pool via REUTERS

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Камала Гаррис может представить кандидата на должность вице-президента во вторник, 6 августа. Вероятно, это произойдет в Филадельфии.

Об этом сообщает CNN в понедельник, 5 августа.

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Во время рабочих выходных в резиденции Гаррис в Военно-Морской обсерватории в Вашингтоне завершился отбор кандидата на должность вице-президента. В общей сложности было проведено три интервью с финальными кандидатами, среди которых:

губернатор Миннесоты Тим Уолз;

губернатор Пенсильвании Джош Шапиро;

сенатор от Аризоны Марк Келли.

По словам людей, знакомых с процессом поиска кандидата, не было понятно, приняла ли Гаррис окончательное решение. Вероятно, его имя вице-президент напишет в письме, которое будет разослано ее поклонникам по электронной почте.