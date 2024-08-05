Камала Гарріс завтра може оголосити кандидата на посаду віцепрезидента

Завтра Гарріс представить кандидата на посаду віцепрезидента США, — CNN
Кандидатка в президенти Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс може представити кандидата на посаду віцепрезидента у вівторок, 6 серпня. Ймовірно, це відбудеться у Філадельфії.
Про це повідомляє CNN у понеділок, 5 серпня.
Гарріс представить віцепрезидента США
Під час робочих вихідних у резиденції Гарріс у Військово-морській обсерваторії у Вашингтоні завершився відбір кандидата на посаду віцепрезидента. Загалом було проведено три інтерв'ю з фінальними кандидатами, серед яких:
- губернатор Міннесоти Тім Волз;
- губернатор Пенсильванії Джош Шапіро;
- сенатор від Аризони Марк Келлі.
За словами людей, що знайомі з процесом пошуку кандидата, не було зрозуміло, чи прийняла Гарріс остаточне рішення. Ймовірно, його ім'я віцепрезидентка напише в листі, який буде розіслано її прихильникам електронною поштою.
Читайте Новини.LIVE!