Камала Гарріс завтра може оголосити кандидата на посаду віцепрезидента

Кандидатка в президенти США Камала Гарріс. Фото: Stephanie Scarbrough/Pool via REUTERS

Кандидатка в президенти Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс може представити кандидата на посаду віцепрезидента у вівторок, 6 серпня. Ймовірно, це відбудеться у Філадельфії.

Про це повідомляє CNN у понеділок, 5 серпня.

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Під час робочих вихідних у резиденції Гарріс у Військово-морській обсерваторії у Вашингтоні завершився відбір кандидата на посаду віцепрезидента. Загалом було проведено три інтерв'ю з фінальними кандидатами, серед яких:

губернатор Міннесоти Тім Волз;

губернатор Пенсильванії Джош Шапіро;

сенатор від Аризони Марк Келлі.

За словами людей, що знайомі з процесом пошуку кандидата, не було зрозуміло, чи прийняла Гарріс остаточне рішення. Ймовірно, його ім'я віцепрезидентка напише в листі, який буде розіслано її прихильникам електронною поштою.