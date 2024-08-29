Истребитель F-16. Фото: REUTERS

Нидерланды разрешили Украине применять переданные истребители F-16 на территории России. Но подчеркнули, что это возможно только при соблюдении законов войны.

О чем заявил командующий Вооруженными силами страны Онно Эйхельсхайм в эфире телеканала NOS в четверг, 29 августа.

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"Мы не налагали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16 при условии соблюдения законов войны", — заявил Эйхельсхайм.

Эйхельсхайм отметил, что аналогичные условия касаются и другого вооружения, предоставленного Нидерландами. ВСУ будут иметь возможность использовать его на поле боя "по своему усмотрению", при условии соблюдения принципов международного гуманитарного права.

"Мы хотим, чтобы Украина выиграла войну, и прилагаем все усилия, чтобы это произошло", — подытожил военный.